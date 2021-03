Ludwigsburg mit 17. Streich - Siege für Alba Berlin und Bayern München

Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München bleiben BBL-Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg auf den Fersen.

Zum Abschluss einer intensiven Auswärtswoche hat Meister Alba Berlin in der BBL nach einem Kraftakt einen 84:76 (38:46)-Sieg bei ratiopharm Ulm gefeiert. Die Berliner festigten mit dem Erfolg den zweiten Platz hinter Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg.

Die Berliner erwischten nach zwei EuroLeague-Partien unter der Woche in Russland einen mäßigen Start, Ulm wirkte wacher und erarbeitete sich eine Halbzeitführung. Nach der Pause agierte Alba konzentrierter und drehte in einem starken dritten Viertel die Partie. Bester Berliner Werfer war Maodo Lo (19 Punkte). Für Ulm war es die erste Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Folge.

Der Tabellendritte Bayern München fuhr am Sonntagnachmittag einen 93:78 (47:44)-Pflichtsieg bei Schlusslicht Rasta Vechta ein und feierte den vierten Erfolg in acht Tagen. Die Bayern hatten sich unter der Woche in der EuroLeague sowohl bei Roter Stern Belgrad als auch gegen Panathinaikos Athen durchgesetzt und vergangenen Sonntag gegen s.Oliver Würzburg gewonnen. München liegt mit 32:8 Zählern hinter Berlin (34:4) und Vizemeister Ludwigsburg (36:2).

In Vechta war Shooting Guard Nick Weiler-Babb mit 30 Punkten bester Werfer der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri, der zu Beginn des dritten Viertels nach dem zweiten Technischen Foul den Innenraum verlassen musste. Assistenztrainer Adriano Vertemati übernahm.

BBL: Riesen Ludwigsburg eilen von Sieg zu Sieg

Seit mittlerweile 15 Wochen sind die Riesen in der BBL ungeschlagen und stehen oben, völlig zufrieden war John Patrick nach dem nächsten Erfolg aber nicht. "Ich glaube, dass wir von diesem Sieg auch lernen können", sagte der Trainer zum 98:87 (53:43) im Spitzenspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg. Es war schon der 17. in Serie, die Riesen bauen ihren Vereinsrekord immer weiter aus.

"Wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt, haben ein bisschen Energie gespart, weshalb sie zurückkommen konnten. Das war unnötig", ärgerte sich der US-Amerikaner Patrick: "Es ist wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben."

Gut zwei Minuten vor Schluss verkürzte Oldenburg auf drei Punkte (85:88), dann folgte der entscheidende 10:0 Lauf der Gasteber. "Wir waren nah dran, das Spiel zu drehen, aber Ludwigsburg hat immer eine richtige Antwort gegeben - und uns ein Turnaround nicht mehr erlaubt", sagte Gästecoach Mladen Drijencic.

Im Tabellenkeller setzte es am Samstag für die JobStairs Giessen 46ers gegen die Telekom Baskets Bonn die 17. Niederlage im 21. Spiel. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte musste sich der Vorletzte mit 75:92 (42:44) geschlagen geben.

Einen Rang vor Gießen steht der Syntainics MBC, der gegen die Löwen Braunschweig 91:93 (47:40) verlor. Der MBC steht bei 12:26, die 46ers bei 8:34 und Rasta Vechta bei 6:36 Punkten. Das Schlusslicht empfängt am Sonntag (15.00 Uhr) Bayern München.