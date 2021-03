BBL: Alba festigt mit klarem Sieg in Frankfurt Platz zwei

Meister Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen ungefährdeten 94:60 (45:35)-Sieg bei den Frankfurt Skyliners gefeiert und den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg gefestigt. Berlin hatte beim souveränen Auswärtserfolg keine Mühe und holte den zweiten Sieg im dritten Spiel.

Am Dienstag war den Hauptstädtern ein Sieg gegen den Mitteldeutschen BC gelungen, in der EuroLeague am Donnerstag gab es eine knappe Niederlage gegen Olympiakos Piräus.

Alba hatte bereits das Hinspiel gegen die Frankfurter gewonnen und sich dabei in den letzten Minuten sogar einen 0:25-Blackout geleistet. In Frankfurt waren es dieses Mal die Gastgeber, denen im letzten Viertel nicht mehr viel gelang. Bester Werfer der Partie war Berlins Marcus Eriksson mit 18 Punkten.

Am Abend erwarten die Hakro Merlins Crailsheim den Tabellendritten Bayern München (18.00 Uhr).