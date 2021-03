March Madness: Spielplan, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Am Sonntag steht der Selection Sunday vor der March Madness an, ehe in der kommenden Woche das Turnier startet. SPOX liefert Euch alle Infos zu Spielplan, Terminen und der Übertragung.

Sichert Euch den DAZN-Graitsmonat und seht die March Madness live!

March Madness: Alle Termine im Überblick

Das Turnier beginnt am Donnerstag in der kommenden Woche mit dem First Four. Um 22.00 Uhr deutscher Zeit geht die March Madness los.

Vorher steht allerdings noch der Selection Sunday an. Am kommenden Sonntag werden die Teilnehmer sowie die einzelnen Paarungen des Turniers bekannt gegeben.

Ein Highlight steht dann Anfang April an: Das Final Four beginnt am 3. April, das Championship Game wird schließlich zwei Tage später, also am 5. April, ausgetragen.

Hier seht Ihr den kompletten Zeitplan auf einen Blick:

Runde Datum Selection Sunday 14. März First Four 18. März First Round 19.-20. März Second Round 21.-22. März Sweet 16 27.-28. März Elite Eight 29.-30. März Final Four 3. April NCAA Championship Game 5. April

March Madness: Übertragung im TV und Livestream

Auch deutsche Fans können zahlreiche Spiele der March Madness live und in voller Länge sehen. DAZN hat sich die Rechte für das Turnier gesichert.

Insgesamt wird der Streamingdienst 30 Spiele live übertragen, darunter zum Beispiel North Dakota State gegen Duke am 23. März. Auch das Final Four wird komplett bei DAZN zu sehen sein.

Einige Spiele laufen in Deutschland erst in der Nacht, viele Partien finden allerdings auch zu deutlich zuschauerfreundlicheren Zeiten statt, zum Beispiel um 17 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr.

Ein besonderer Service von DAZN: Jedes Live-Event der March Madness kann auch im Re-Live geguckt werden. Ihr könnt Euch also alle Spiele auch am nächsten Tag nochmal ansehen.

DAZN hat neben der March Madness noch wesentlich mehr Spitzensport im Programm. Dazu zählen noch mehr US-Sport (NBA, NFL, NHL), Fußball (z.B. Champions League, Europa League und Primera Division), Wintersport (u.a. Skispringen, Biathlon und Ski Alpin), Kampfsport, Motorsport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr.

Der Streamingservice kostet im Jahresabo einmalig 119,99 Euro, im Monatsabo zahlt Ihr 11,99 Euro. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen.

Hier geht's zum Gratismonat.

March Madness: Besonderheiten in diesem Jahr

Die March Madness findet in diesem Jahr etwas anders statt als in den vergangenen Jahren. Der Grund dafür ist natürlich auch in diesem Fall die Coronapandemie.

Aufgrund der Pandemie findet das gesamte Turnier in Indiana statt. Dadurch fallen geographische Faktoren in der Setzliste weg, der gesamte Bracket - mit Ausnahme des First Four und des Final Four - wird also etwas anders zusammengestellt werden, nämlich ausschließlich aufgrund sportlicher Ranglisten.

© getty

March Madness: Die Final Fours der nächsten Jahre