BBL: Gala von Vizemeister Ludwigsburg - Alba ohne Mühe

Der deutsche Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg hat mit einer Gala im Spitzenduell der BBL seine Siegesserie fortgesetzt, Titelverteidiger Alba Berlin bleibt mit einem Pflichtsieg am Tabellenführer dran. Auch das Überraschungsteam der Hakro Merlins Crailsheim mischt munter an der Spitze mit.

Eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte Frankenhölle erlebte Trainer Andrea Trinchieri. Mit Bayern München glückte dem Italiener zwei Tage nach dem Overtime-Krimi in der EuroLeague gegen Alba Berlin ein erneut nur schwer erkämpfter 93:92 (45:46)-Erfolg bei seinem Ex-Klub Brose Bamberg. Die Münchner hielten als Fünfter damit Kontakt zu den vorderen Rängen.

Für das Glanzlicht am 16. BBL-Spieltag sorgten die Riesen aus Ludwigsburg. Das Team von Coach John Patrick fegte in der ersten Halbzeit regelrecht über Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg hinweg und feierte am Ende bei den Niedersachsen einen souveränen 89:75 (53:31)-Erfolg. Jonas Wohlfarth-Bottermann (23 Punkte) und Jordan Hulls (22) waren die besten Werfer beim Sieger. Während die Riesen seit nunmehr 13 Spielen ungeschlagen sind, verloren die Baskets erstmals nach zuletzt neun Siegen wieder.

Mit 30:2 Punkten führen die Ludwigsburger die Tabelle weiter an, gefolgt von Crailsheim (28:4). Die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo, die sechs Tage zuvor mit einem Sieg bei Bayern München ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, gewann 101:82 (61:30) bei Schlusslicht JobStairs Giessen 46ers. Beim vierten Sieg in Serie waren Nimrod Hilliard und Bogdan Radosavljevic (beide 14) die Topwerfer der Crailsheimer.

Seinen neunten Sieg in Serie feierte Meister Alba Berlin. Zwei Tage nach der Niederlage bei den Münchnern kam der Favorit zu einem 83:65 (34:27) gegen die Niners Chemnitz. Albas Schwede Marcus Eriksson traf mit 20 Punkten am besten.

Die Telekom Baskets Bonn beendeten nach fünf Niederlagen ihre Negativserie durch ein hart erkämpftes 103:97 (44:30) beim Syntainics MBC Weißenfels. Es war im dritten Anlauf der erste Sieg unter Trainer-Rückkehrer Will Voigt. Der Vorletzte Rasta Vechta (6:26) unterlag den Fraport Skyliners Frankfurt 72:96 (32:48).