BBL-Finalturnier: Ludwigsburg gewinnt zweites Spiel mit viel Mühe gegen Fraport Skyliners

Mitfavorit MHP Riesen Ludwigsburg hat beim Finalturnier der BBL (Alle Spiele des BBL Final-Turniers 2020 live bei MagentaSport) mit viel Mühe den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Die Schwaben schlugen in einer engen Partie im leeren Münchner Audi Dome die Fraport Skyliners mit 80:77 (37:35) und setzten sich in Gruppe B vorerst an die Spitze.

Im ersten Spiel hatte Rasta Vechta gegen die Mannschaft von John Patrick das Nachsehen gehabt.

Ludwigsburg, das bis zum Abbruch der Hauptrunde auf dem zweiten Platz hinter Titelverteidiger Bayern München gelegen hatte, konnte sich gegen die Hessen nie absetzen. Auf einem spielerisch überschaubaren Niveau überzeugte mit zunehmender Spieldauer dann aber der Ludwigsburger Marcos Knight, der mit fünf verwandelten Drei-Punkte-Würfen und insgesamt 25 Punkten zum besten Werfer avancierte.

Am Dienstagabend trifft Pokalsieger Alba Berlin noch auf den früheren Serienmeister Brose Bamberg.

BBL-Finalturnier: Die aktuellen Tabellen