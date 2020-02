Basketball: Benzing und Zirbes führen EM-Qualifikations-Kader an - drei Neulinge

Die Routiniers Robin Benzing und Mike Zirbes führen den zwölfköpfigen Kader von Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Vechta gegen den WM-Dritten Frankreich an.

Mit dabei sind die Neulinge Bennet Hundt (BG Göttingen), Leon Kratzer (Skyliners Frankfurt) und Louis Olinde (Brose Bamberg). Drei Tage später steht die Begegnung in Newcastle gegen Großbritannien auf dem Programm.

Rödl kann in Vechta nicht auf die Spieler aus der NBA und der EuroLeague zurückgreifen. Sportlich ist die Partie für die deutsche Mannschaft bedeutungslos, als Co-Gastgeber der EM 2021 ist sie automatisch qualifiziert.

Der Kader für das Spiel gegen Frankreich: Ismet Akpinar (Besiktas Istanbul), Robin Amaize (EWE Baskets Oldenburg) - Robin Benzing (Basket Saragossa), Philipp Herkenhoff (Rasta Vechta), Bennet Hundt (BG Göttingen), Karim Jallow (Basketball Löwen Braunschweig), Leon Kratzer (Skyliners Frankfurt), Andreas Obst (ratiopharm Ulm), Louis Olinde (Brose Bamberg), Joshiko Saibou (Telekom Baskets Bonn), Christian Sengfelder (Brose Bamberg), Maik Zirbes (KK Cedevita Olimpija Ljubljana).