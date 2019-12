Meister München wahrt die weiße Weste in der BBL

Der deutsche Meister Bayern München ist in der BBL nicht zu stoppen. Das Team von Dejan Radonjic siegte am Sonntag gegen die Merlins Crailsheim 82:63 (45:35) und hat an der Tabellenspitze nach dem 10. Spieltag die Maximalausbeute von 20:0 Punkten auf dem Konto.

Ärgster Verfolger sind die MHP Riesen Ludwigsburg (18:2), die 91:77 (48:43) gegen die Löwen Braunschweig gewannen.

Zwei Tage nach der Lehrstunde in der EuroLeague beim Mitfavoriten Anadolu Efes Istanbul (75:104) geriet Münchens Sieg gegen Crailsheim trotz einer kleinen Schwächephase im dritten Viertel nie ernsthaft in Gefahr. Greg Monroe war mit 14 Punkten bester Werfer der Bayern.

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg verlor durch das 68:71 (32:42) bei den EWE Baskets Oldenburg den Anschluss zur Spitze und bleibt mit 14:8 Punkten Vierter. Die Giessen 46ers verpassten indes den dritten Sieg in Folge und liegen nach dem 77:97 (38:52) gegen ratiopharm Ulm auf Rang zwölf.