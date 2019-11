Olympia 2020: DBB-Team in Quali-Gruppe gegen Russland und Mexiko

Bei der letzten Chance auf ein Ticket für die Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr warten auf die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wie erwartet anspruchsvolle Aufgaben. Das Team um NBA-Star Dennis Schröder trifft im kommenden Juni in einem von vier Qualifikationsturnieren zunächst auf Russland und Mexiko.

In der zweiten Gruppe des Turniers in Split spielen Kroatien, Tunesien und Brasilien. Nur der Sieger des Events qualifiziert sich für Olympia. Die Auslosung fand am Mittwoch im Hauptquartier des Basketball-Weltverbandes FIBA in Mies/Schweiz statt.

Deutschland hatte mit Platz 18. bei der WM in China im Spätsommer die Direktqualifikation für die Sommerspiele deutlich verfehlt. Zuletzt war das DBB-Team in Peking 2008 bei Olympia dabei, als der inzwischen zurückgetretene Superstar Dirk Nowitzki bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträger die deutsche Mannschaft anführen durfte.

Für das olympische Turnier bereits sicher qualifiziert sind neben Gastgeber Japan und Weltmeister Spanien auch WM-Finalist Argentinien sowie Australien, Frankreich, Iran, Nigeria und die USA.