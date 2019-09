Basketball-WM: Team USA gegen Brasilien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Team USA spielt heute bei der Basketball-WM in der Zwischenrunde gegen Brasilien. Alle Infos zur Partie und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

In einer letztlich einseitigen Partie auf überschaubarem Niveau hat sich Team USA zum Auftakt der Zwischenrunde auch gegen Griechenland durchgesetzt und damit den Viertelfinaleinzug sichergestellt.

Team USA gegen Brasilien: Uhrzeit, Austragungsort

Auch im letzten Spiel der Zwischenrunde will Team USA um Kemba Walker und Co. ungeschlagen bleiben. Tip-Off der Partie ist am heutigen Montag um 14.30 Uhr deutscher Zeit (20.30 Uhr Ortszeit). Austragungsort ist das Bay Sports Center in Shenzhen.

Team USA Kader von 2006: Dieses US-Team verlor zuletzt bei einem Großevent © getty 1/18 Die Basketball-WM steht kurz vor der Tür und alle Welt fragt sich, wie gut Team USA nach allen Absagen noch ist. Bricht etwa erstmals seit 2006 ihre Dominanz? © getty 2/18 Damals verloren die Amerikaner im Halbfinale gegen Griechenland und wurden nur Dritter. Der Turniersieg ging an Spanien und seinen MVP Pau Gasol. © getty 3/18 Team USA fuhr geplättet nach Hause, zwei Jahre später wurde das "Redeem Team" zu Olympia entsandt, um die Schande wettzumachen. Doch wer war 2006 mit dabei? Ein Blick auf den Kader … © getty 4/18 Team USA – Guards: Chris Paul (New Orleans Pelicans), Alter: 21, Turnier-Stats: 7,0 Punkte, 4,9 Assists in 23,3 Minuten © getty 5/18 Kirk Hinrich (Chicago Bulls), Alter: 25, Turnier-Stats: 6,0 Punkte, 2,1 Assists in 19,3 Minuten © getty 6/18 Dwyane Wade (Miami Heat), Alter: 24, Turnier-Stats: 19,2 Punkte, 2,8 Assists in 22,9 Minuten © getty 7/18 Joe Johnson (Atlanta Hawks), Alter: 25, Turnier-Stats: 7,3 Punkte in 18,8 Minuten © getty 8/18 Team USA – Forwards: LeBron James (Cleveland Cavaliers), Alter: 21, Turnier-Stats: 14,1 Punkte, 4,8 Rebounds, 4,1 Assists in 24,2 Minuten © getty 9/18 Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Alter: 22, Turnier-Stats: 19,9 Punkte, 3,7 Rebounds in 24 Minuten © getty 10/18 Shane Battier (Memphis Grizzlies), Alter: 28, Turnier-Stats: 5,0 Punkte, 2,4 Rebounds in 14,3 Minuten © getty 11/18 Antawn Jamison (Washington Wizards), Alter: 30, Turnier-Stats: 3,6 Punkte, 1,7 Rebounds in 8,9 Minuten © getty 12/18 Elton Brand (L.A. Clippers), Alter: 27, Turnier-Stats: 8,7 Punkte, 3,3 Rebounds in 17,4 Minuten © getty 13/18 Chris Bosh (Toronto Raptors), Alter: 22, Turnier-Stats: 6,8 Punkte, 4,0 Rebounds in 13,6 Minuten © getty 14/18 Team USA – Center: Dwight Howard (Orlando Magic), Alter: 20, Turnier-Stats: 7,3 Punkte, 4,6 Rebounds, 1,3 Blocks in 13,4 Minuten © getty 15/18 Brad Miller (Sacramento Kings), Alter: 30, Turnier-Stats: 5,2 Punkte, 3,8 Rebounds in 12,5 Minuten (nur in vier von neun Spielen eingesetzt) © getty 16/18 An der Seitenlinie stand damals bereits Duke-Legende Mike Krzyzewski. Die Halbfinalniederlage sollte die einzige seiner Amtszeit bleiben. Seine Bilanz: 88-1! © getty 17/18 Zwei Jahre später holten die USA die erste von aktuell drei Olympischen Goldmedaillen in Folge. Die letzten beiden Weltmeisterschaften wurden ebenfalls gewonnen. © getty 18/18 Kann das Team von Gregg Popovich in China an diese Erfolgsserie anknüpfen? Gegen Australien wurde nun erstmals seit dem Halbfinale 2006 wieder mit NBA-Spielern verloren …

Basketball-WM: Team USA vs. Brasilien heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Basketball-WM in China hat sich Magenta Sport gesichert. Der Streaming-Dienst der Telekom bietet alle Partien der Weltmeisterschaft kostenlos im Livestream auf seiner Webseite an.

Ab 14.20 Uhr ist Magenta Sport heute live auf Sendung.

Basketball-WM: Team USA gegen Brasilien im LIVE-TICKER

Die Partie der USA könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Neben diesem Spiele bietet Euch SPOX auch die Begegnung des DBB-Teams gegen Kanada (ab 14 Uhr) im Liveticker an.

Basketball-WM: Die bisherigen Spiele von Team USA

Datum Gegner Resultat 7 September 2019 vs GRE W 69 - 53 5 September 2019 vs JPN W 98 - 45 3 September 2019 vs TUR W 93 - 92 1 September 2019 @ CZE W 67 - 88

Basketball-WM: Die bisherigen Spiele von Brasilien