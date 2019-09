Basketball-WM: USA gegen Griechenland heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Zwischenrunde der Basketball-WM kommt es heute zum Showdown zwischen zwei der klangsvollsten Nationen. Topfavorit USA trifft auf Griechenland um den amtierenden NBA-MVP Giannis Antetokounmpo. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die USA wird gegen Griechenland weiterhin auf Celtics-Star Jayson Tatum verzichten müssen, der sich beim Sieg gegen die Türkei eine Knöchelverletzung zuzog und mindestens bis zum Viertelfinale ausfallen wird.

Basketball-WM: Wo und wann findet USA - Griechenland statt?

Das Spiel zwischen den US-Amerikanern und den Südeuropäern findet am heutigen Samstag, den 07.09, statt. Austragungsort ist das Shenzhen Bay Sports Center. Tip-Off ist um 14.30 Uhr deutscher Zeit, 20.30 Uhr Ortszeit in China.

Basketball-WM: USA - Griechenland heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Basketball-WM in China liegen bei Magenta Sport. Der Streaming-Dienst der Telekom bietet alle Spiele der Weltmeisterschaft kostenlos im Livestream auf seiner Webseite und via Youtube an.

Ab 14.20 Uhr ist Magenta Sport heute live auf Sendung.

Im TV ist das Spiel nicht zu sehen.

© getty

USA - Griechenland: Basketball-WM im Liveticker

Wer das Spiel nicht live im Stream verfolgen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Team USA: Der Weg in die Zwischenrunde der Basketball-WM

Wie erwartet haben sich die US-Amerikaner in ihrer Gruppe als Tabellenerster durchgesetzt. Nach einem deutlichen Sieg zum Auftakt gegen Tschechien (88:67) taten sich die NBA-Stars gegen eine starke türkische Mannschaft sehr schwer. Mit viel Glück setzte sich die USA in der Overtime dank zweier verwandelter Freiwürfe von Khris Middleton in den Schlusssekunden durch (93:92).

Zum Abschluss der 1. Runde gab es einen deutlichen Pflichtsieg gegen eine überforderte japanische Mannschaft (98:45).

Top-Performer im Team von Coach Gregg Popovich war bisher Neu-Kelte Kemba Walker mit 14 Punkten und 6,3 Rebounds pro Spiel. In Sachen Rebounds führt Pacers-Center Myles Turner das Roster der US-Boys an.

Griechenland: Der Weg in die Zwischenrunde der Basketball-WM

Für die Griechen war der Weg in die Zwischenrunde hingegen deutlich steiniger. Nach einem klaren Sieg über Montenegro (85:60) hagelte es eine bittere Niederlage gegen Brasilien um Anderson Varejao (78:79).

Im wichtigen letzten Gruppenspiel mussten Antetokounmpo und Co. lange zittern, am Ende reichte es jedoch für einen knappen Erfolg gegen Neuseeland (103:97).

Der beste Scorer im griechischen Team ist aber wider Erwarten nicht der Superstar von den Milwaukee Bucks, sondern Olympiakos-Forward Georgios Printezis, der im Schnitt 16,3 Punkte pro Spiel aufs Scoreboard bringt - bei Giannis sind es 15,7 Punkte pro Spiel. Der Greek Freak führt sein Team jedoch in der Kategorie Rebounds an (7,3). Bester Assistgeber bei den Griechen ist Kostas Sloukas.

Basketball-WM: Die Gruppe K vor Beginn der Zwischenrunde