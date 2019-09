Basketball-WM - Team USA scheitert im Viertelfinale: In Panik verfallen

Die USA hat nach 58 Spielen mal wieder eine Niederlage bei einem Großevent einstecken müssen. Das Team von Gregg Popovich zeigte sich danach enttäuscht. Beide Coaches sehen derweil in der fehlenden Erfahrung den Grund für die Niederlage.

Es ist tatsächlich passiert. Die USA verlieren nach 58 Spielen und zwei WM-Titeln in Folge mal wieder ein Spiel auf der ganz großen internationalen Bühne. "Jede Niederlage tut weh, diese vielleicht ein bisschen mehr, aber das Leben muss weitergehen", sagte Head Coach Gregg Popovich direkt nach der Niederlage im Viertelfinale von Dongguan gegen Frankreich.

Es war letztlich ein Scheitern mit Ansage, auch wenn vor allem in der Verteidigung einige Hoffnungsschimmer auszumachen waren. Dennoch waren die Warnsignale gegeben. Da war die Pleite in der Vorbereitung in Australien, da war das Spiel in der Vorrunde gegen die Türkei, welches die US-Boys eigentlich nicht gewinnen durften.

Auch gegen Frankreich schien es so, als ob sich doch noch alles zum Guten wenden würde. Zwar setzte sich die Equipe Tricolore zu Beginn der zweiten Halbzeit erstmals zweistellig ab, doch ein entfesselter Donovan Mitchell, der alle seine 29 Punkte in den ersten 30 Minuten erzielte, brachte die USA nicht nur zurück, sondern sogar in Front.

Basketball-WM: Netzreaktionen zum Viertelfinal-Debakel von Team USA © getty 1/16 Kaum zu glauben, aber wahr: Für Team USA war bei der WM in China bereits im Viertelfinale gegen starke Franzosen Endstation. Entsprechend entrüstet fielen auch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken aus. Wir haben die besten für Euch gesammelt. © getty 2/16 Kurz zu den Fakten: Team USA musste sich mit 79:89 geschlagen geben und verlor erstmals seit 2006 wieder ein Spiel bei einer WM. Ein Aus im Viertelfinale gab es letztmals im Jahr 2002. © getty 3/16 Ungläubig blickte man nach dem Erwachen in den USA auf das Ergebnis. Die Partie fand aufgrund der Zeitverschiebung in den Staaten schließlich mitten in der Nacht statt. © getty 4/16 Auch die Gründe waren schnell gefunden. Von den amerikanischen Top-Spielern war schlicht und ergreifend keiner dabei... © getty 5/16 Folglich bekamen auch James Harden, LeBron James, Anthony Davis und Co. ihr Fett weg. © getty 6/16 Kritisch wurde außerdem die Erwarungshaltung der US-Experten gesehen. Der Rest der Welt kann schließlich auch Basketball zocken. © getty 7/16 Die Mannschaft als "Müll" zu bezeichen, wird den Spielern sicherlich nicht ganz gerecht, aber klar ist: Dass Team USA schlagbar ist, hatte sich bereits in der Gruppenphase gegen die Türkei angedeutet. © getty 8/16 Die folgende Aussage lassen wir einfach mal unkommentiert stehen: "Der Rest der Welt hat nicht aufgeholt, sondern wir haben einen Haufen von Flaschen zusammengestellt." Ansichtssache... © getty 9/16 Gleiches lässt sich über folgende Behauptung sagen... © getty 10/16 Zumindest eine Sache scheint sicher: Dem guten alten Dream Team von 1992 um Michael Jordan, Magic Johnson und Larry Bird wäre so etwas nicht passiert. © getty 11/16 Außerdem unbestritten ist ohne jeden Zweifel (Achtung: Ironie!): Mit Carmelo Anthony wäre das Turnier ganz anders verlaufen. © getty 12/16 Bei all der Häme gab es aber auch ein paar lobende Worte für die Konkurrenz aus Europa - allen voran Frankreichs Nando de Colo wurde gebauchpinselt. © getty 13/16 Ungläubiges Staunen löste hingegen Franck Ntikilina aus. Der gilt bei den New York Knicks als gescheitert, versetzte den USA aber in der Schlussphase mit zwei Dreiern den endgültigen Todesstoß. © getty 14/16 Eine wohl nicht ganz ernst gemeinte Spurensuche nach den Gründen für die Niederlage: Wie soll man mit so vielen Spielern der Boston Celtics schon erfolgreich sein? © getty 15/16 Der Tag wird als Tragödie für den amerikanischen Basketball in Erinnerung bleiben. Aber Sport bleibt am Ende dann doch immer noch "nur" Sport. © getty 16/16 Zum Abschluss ein kleiner Blick auf das deutsche Team: Auch "wir" haben schließlich nur knapp gegen Frankreich verloren. Also doch alles nicht ganz so schlecht, wie von allen behauptet?

Donovan Mitchell bärenstark, Kemba Walker mit gebrauchtem Tag

Anschließend kam aber nicht mehr viel vom Shooting Guard der Utah Jazz, stattdessen sollte Kemba Walker, der bis dahin beste Spieler der USA im Turnier, die Kohlen aus dem Feuer holen. Der frühere Star der Charlotte Hornets hatte aber keinen guten Tag, auch weil Frank Ntilikina und auch Andrew Albicy dem Spielmacher keine Luft zum Atmen genehmigten.

Schon früh setzten die bissigen Franzosen Akzente, forcierten gleich drei Ballverluste von Walker und zogen dem Point Guard der Boston Celtics, der auf gerade einmal 10 Punkte (2/8 FG) kam, früh den Zahn. "Sie haben richtig Druck auf den Ball ausgeübt. Das war hart und hat uns müde gemacht", gab Walker zu.

Für den neutralen Betrachter war es ein wenig unverständlich, warum Mitchell im Schlussabschnitt nicht mehr so zum Zug kam, hatte er doch die heiße Hand. Mitchell selbst wollte dies aber nicht an die große Glocke hängen. "29, 9 oder 0 Punkte, es ist völlig egal. Wir haben verloren und ich sitze jetzt hier und denke an die Dinge, die ich im Spiel hätte besser machen können."

Team USA: Keine Antwort auf Rudy Gobert

Bei aller Selbstkritik, an Mitchell lag es nicht, dass die USA im Süden von China ihre WM-Träume begraben mussten. Vor allem auf den großen Positionen gab es massive Defizite, Myles Turner war gegen Rudy Gobert massiv überfordert. Der Stifle Tower legte mit 21 Punkten und 16 Rebounds ein starkes Spiel hin und konnte sich speziell gegen den Pacers-Center unter dem Korb positionieren, wo er wollte.

Turner ließ somit seinen Worten keine Taten folgen, nachdem er im Vorfeld des Spiels gegen Gobert gestichelt und dessen Award als bester Verteidiger der NBA in Frage gestellt hatte. "Wir haben das gesehen und Rudy gezeigt", verriet Nicolas Batum und Gobert zeigte darauf genau die richtige Antwort.

Team USA fand gegen Goberts Präsenz keine Mittel, weder Turner noch Brook Lopez oder Mason Plumlee waren ebenbürtig, sodass Popovich wieder die Forwards Jaylen Brown und Harrison Barnes mit mäßigem Erfolg ausprobierte. Die Big Men waren über das Turnier einer der amerikanischen Schwachpunkte, wobei auch die Verletzung von Forward Jayson Tatum einiges durcheinanderwirbelte.

Fehlende Erfahrung schadet Team USA

Den Ausschlag machte aber letztlich die französische Nervenstärke in der Schlussphase, während deren Coach Vincent Collet sogar davon sprach, dass Team USA die eigene "Unerfahrenheit" geschadet habe. Ähnliches deutete auch Pop an. "Bei ihnen hat alles zusammengepasst. Sie haben den Ball geteilt und gute Entscheidungen getroffen." Genau dies ließ sein Team am Ende vermissen.

Knapp acht Minuten vor dem Ende war schließlich noch alles bester Ordnung, die USA führten mit 7 Punkten, doch blieben dann zwischenzeitlich fast vier Minuten ohne Field Goal und vergaben gleich vier Freiwürfe, jeweils zwei von Walker und Marcus Smart. "Wir sind vom Weg abgekommen und sind in Panik geraten", gab Joe Harris von den Brooklyn Nets zu.

Stattdessen wurde viel isoliert, was es den athletischen Franzosen recht einfach machte, vor allem weil am Ende der Kette immer noch Gobert unter dem Korb lauerte. Die USA erzielten im Schlussabschnitt nur noch 4 Punkte in der Zone (2/7 FG), zu wenig, um dieses Spiel über die Zeit zu retten.

Stattdessen müssen sich nun die Augen auf Olympia 2020 richten, dafür sind die USA als zweitbestes amerikanisches Team (nach Argentinien) automatisch qualifiziert. Vermutlich werden dann auch einige andere Stars wieder mit dabei sein, welche die Weltmeisterschaft haben sausen lassen.

Team USA: Der endgültige Kader für die Basketball-WM in China © getty 1/14 Kyle Kuzma wird nicht bei der WM in China für Team USA an den Start gehen. Der Forward hat sich am Knöchel verletzt und zog deswegen seine Zusage zurück. © getty 2/14 Damit stehen nur noch exakt 12 Spieler im Kader von Coach Gregg Popovich, der so keinen Spieler mehr streichen muss. SPOX zeigt, welche 12 Akteure es für die USA im Reich der Mitte richten sollen. © getty 3/14 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 4/14 Derrick White (Guard), San Antonio Spurs - Stats 2018/19: 9,9 Punkte, 5,0 Assists bei 47,6 Prozent FG (65 Spiele). © getty 5/14 Marcus Smart (Point Guard), Boston Celtics - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 4,0 Assists bei 42,2 Prozent FG (80 Spiele). © getty 6/14 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 7/14 Joe Harris (Shooting Guard), Brooklyn Nets - Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 3,8 Rebounds bei 47,4 Prozent 3FG (76 Spiele). © getty 8/14 Jaylen Brown (Guard/Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds bei 46,5 Prozent FG (74 Spiele) © getty 9/14 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 10/14 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 11/14 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 12/14 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 13/14 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 14/14 Mason Plumlee (Center), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 7,8 Punkte, 6,4 Rebounds bei 59,3 Prozent FG (82 Spiele)

Mitchell hadert wegen zahlreichen Absagen

"Es ist ärgerlich, dass einige unserer Landsleute nicht den Wettbewerb annehmen wollten", sagte Mitchell. "Wir wollten kämpfen und das haben wir gemacht." Auch Popovich stimmte dem zu: "Ich bin unglaublich stolz auf diese zwölf Spieler, die ihren Sommer geopfert haben, um zu spielen. Sie haben gekämpft und verdienen Respekt. Das gilt aber auch für Frankreich."

Gleichzeitig wollte Popovich diesen Sieg der Franzosen aber auch nicht schmälern und erneut über die Absagen sprechen. "Darüber brauchen wir nicht reden. Diese zwölf Jungs waren hier und haben mich stolz gemacht."

Dafür gibt es nun auch noch zwei weitere Möglichkeiten, schon am Donnerstag um 13 Uhr treffen die USA in der Platzierungsrunde auf die nicht minder enttäuschten Serben. Um viel geht es nicht mehr, für die USA eigentlich nur darum, das schlechteste Ergebnis bei einer WM seit dem Heimspiel 2002 in Indianapolis zu verhindern, als man völlig überraschend nur Sechster wurde.

