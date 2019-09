Basketball-WM, Tag 2: Australien setzt Ausrufezeichen! Litauen mit Blowout

Mitfavorit Australien hat einen souveränen Auftakt in die Basketball-WM hingelegt und hart kämpfende Kanadier besiegt. Auch die Türkei und Brasilien starteten siegreich. Litauen feierte einen Sieg mit über 50 Punkten Differenz.

Gruppe E

Türkei (1-0) - Japan (0-1) 86:67

Punkte: Ersan Ilyasova, Melih Mahmutoglu (17) - Nick Fazekas, Rui Hachimura (15)

Rebounds: Ersan Ilyasova (9) - Rui Hachimura (7)

Assists: Dogus Balbay (8) - Yudai Baba (4)

Das erste Gruppenspiel der beiden Teams verlief ohne die ganze großen Überraschungen. Im ersten Viertel nahmen die Türken den körperlich unterlegenen Japaner satte 16 Punkte ab - eine Führung, die sie bis zum Ende nicht mehr abgeben sollte.

Angeführt von den NBA-Spielern Ersan Ilyasova (17 Punkte, 5/9 Dreier), Cedi Osman (12 Punkte, 6/11 FG) und Furkan Korkmaz (10 Punkte, 5/12 FG) dominierte die Türkei in Sachen Rebounds (43 zu 27) und Assists (22 zu 13) deutlich.

Bei Japan war NBA-Rookie Rui Hachimura der erfolgreichste Scorer (15 Punkte), hatte aber mit seinem Wurf merklich zu kämpfen (3/10 FG, 0/2 Dreier).

Basketball - Das Power Ranking vor der WM: USA nicht vorne! Wo landen Schröder und Co.? © getty 1/34 Die Basketball-WM in China beginnt am morgigen Samstag. SPOX präsentiert sein Power Ranking und verrät, welche Teams den USA gefährlich werden können. Und: Wie stehen die Chancen des deutschen Teams um Dennis Schröder? © getty 2/34 Vorneweg als Erklärung: Dieses Ranking bezieht auch die Auslosung mit ein. Heißt: Die Top 16 unseres Rankings erreichen die Zwischenrunde, die Top 8 das Viertelfinale usw. So können Teamstärke und Auslosung gewichtet werden. © imago images 3/34 Platz 32: JORDANIEN - Der letzte Gruppengegner von Deutschland ist ein Team aus Namenlosen. Dabei sein ist alles heißt es für die Truppe aus dem Nahen Osten. © imago images 4/34 Platz 31: ELFENBEINKÜSTE - In der Vorbereitung setzte es klare Pleiten gegen Spanien und Italien, selbst gegen Iowa State konnte nicht gewonnen werden. Da hilft es auch nicht, dass Ex-Bayern-Star Deon Thompson im Kader steht. © getty 5/34 Platz 30: VENEZUELA - Ein Spieler-Streik vor einem Turnier ist nie ein gutes Zeichen. Der Verband zahlte anscheinend gewisse Hotelkosten nicht, dazu beschwerten sich die Spieler über die mangelnde medizinische Versorgung. © imago images 6/34 Platz 29: SÜDKOREA - Wir sind ehrlich, wir kennen keinen einzigen Spieler im Kader der Asiaten. Ein kleiner Gradmesser: Die Tschechen schlugen das Team in Seoul gerade einmal mit 12 Punkten. © imago images 7/34 Platz 28: ANGOLA - Auch dieser Kader speist sich vor allem aus einheimischen Spielern. Nur zwei verdienen ihr Geld im Ausland. Star ist Yanick Moreira, der mal eine Saison im G-League-Team der Raptors spielte. © getty 8/34 Platz 27: DOMINIKANISCHE REPUBLIK - Kein Karl Towns, kein Al Horford und auch kein Edgar Sosa (früher Ulm). Der Karibik-Staat wird in der Gruppe mit Frankreich und Deutschland kaum Chancen haben. © getty 9/34 Platz 26: PUERTO RICO - J.J. Barea fehlt verletzt, das ist natürlich ein herber Schlag. In der Gruppe C wird es gegen Tunesien und den Iran um die Zwischenrunde gehen, doch das dürfte verdammt eng werden. © imago images 10/34 Platz 25: SENEGAL - Mit Maurice Ndour (Valencia) oder Mo Faye (Crvena Zvezda) ist durchaus Talent im Team, doch in der Todesgruppe H mit Australien, Kanada und Litauen bleibt wohl nur die Rote Laterne. © getty 11/34 Platz 24: IRAN - In Center Hamed Haddadi haben die Iraner sogar einen früheren NBA-Spieler, doch ansonsten haben viele Spieler ihr Land noch nie verlassen. In Gruppe C hinter Spanien ist dennoch alles offen. © getty 12/34 Platz 23: NEUSEELAND - NBA-Star Steven Adams sagte ab, so setzen die Kiwis auf ihre Stars aus der heimischen Liga. In der Vorbereitung gab es eine Klatsche gegen Kanada (88:122), dafür schlug man sich gegen Frankreich wacker (81:95). © getty 13/34 Platz 22: PHILIPPINEN - Die Hoffnungen ruhen auf dem früheren NBA-Big Andray Blatche (dafür musste Jordan Clarkson weichen), der Rest spielt in der heimischen Liga. Auch mit dabei: der frühere deutsche Nationalspieler Christian Standhardinger. © getty 14/34 Platz 21: JAPAN - Der Sieg gegen Deutschland kam überraschend, dabei glänzte NBA-Rookie Rui Hachimura. In einer Gruppe mit den USA, Tschechien und der Türkei haben die Japaner nichts zu verlieren. © imago images 15/34 Platz 20: MONTENEGRO - Nikola Vucevic ist natürlich der Fixstern, dazu gibt es einige ACB-Legionäre. Es deutet sich ein Duell mit Brasilien an, gegen die Südamerikaner verlor der Balkan-Staat aber in der Vorbereitung. © getty 16/34 Platz 19: TSCHECHIEN - Beim Supercup sah das nicht so verkehrt aus, was Tomas Satoransky und Co. zeigten. Dennoch setzte es eine Pleite gegen Deutschland und auch die Auslosung mit den USA, der Türkei und Japan ist eher suboptimal. © imago images 17/34 Platz 18: RUSSLAND - Mit Alexey Shved fällt der Star der letzten EuroBasket aus, stattdessen muss es diesmal das Kollektiv richten. Auch Mozgov fehlt, gegen das bockstarke Nigeria könnte es aber verdammt eng werden. © getty 18/34 Platz 17: KANADA - Aus dem NBA-Pool sind nur Cory Joseph und Khem Birch übrig, der Rest sagte ab oder verletzte sich. Dennoch haben die Kanadier viele Spieler mit EuroLeague-Erfahrung, die Gruppe mit Litauen und Australien ist jedoch knüppelhart. © getty 19/34 Platz 16: TUNESIEN - Geballte Erfahrung plus NBA-Center Salah Mejri - Tunesien dürfte unangenehm zu bespielen sein. Puerto Rico und der Iran sind zudem recht dankbare Gegner. © imago images 20/34 Platz 15: POLEN - Was? Polen so hoch? Richtig, und das hat genau einen Grund - die leichte Gruppe. Mit der Elfenbeinküste und Venezuela (dazu China) sind zwei Problemkinder die Gegner, die sollte man hinter sich lassen. © getty 21/34 Platz 14: CHINA - Der Gastgeber ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Die Hoffnungen ruhen auf Yi Jianlian, der schon so einige Stühle alt hat aussehen lassen. © getty 22/34 Platz 13: BRASILIEN - Die Rentner-Truppe. Huertas, Barbosa und Varejao sind alle 36 Jahre alt, frisches Blut bringen nur Bruno Caboclo und Didi Louzada. Es läuft auf einen Zweikampf mit Montenegro heraus. © getty 23/34 Platz 12: TÜRKEI - Ilyasova, Korkmaz, Osman - die Türken kommen mit drei NBA-Spielern, doch in der Vorbereitung setzte es gegen Serbien und Griechenland deutliche Pleiten. Die Zwischenrunde ist hinter den USA trotzdem möglich, dann wartet wohl Giannis. © imago images 24/34 Platz 11: ITALIEN - Es hagelte derbe Schlappen gegen Griechenland und Serbien, auch mit Danilo Gallinari und Marco Belinelli. Für das Viertelfinale könnte es verdammt eng werden. © getty 25/34 Platz 10: DEUTSCHLAND - So tief war das DBB-Team wahrscheinlich noch nie, die Auslosung meinte es aber nicht gut. Eine Zwischenrunde mit Frankreich, Litauen und Australien ist knüppelhart, im Viertelfinale lauern die USA und Griechenland. Uff. © imago images 26/34 Platz 9: LITAUEN - Grundsolide, das lässt sich über den Balten-Staat fast immer sagen. Im Frontcourt regiert mit Sabonis und Valanciunas die NBA, ansonsten besteht der Kader ausschließlich aus wurfstarken EuroLeague-Akteuren. © getty 27/34 Platz 8: NIGERIA - Auch bei den Afrikanern gab es Stunk, da der Verband die Reise wohl nicht bezahlen konnte. Inzwischen ist Nigeria aber da und stellt mit Aminu oder auch Udoh eine schlagkräftige Truppe. Überraschungspotenzial gegeben. © getty 28/34 Platz 7: ARGENTINIEN - Ein 39-jähriger Luis Scola und jede Menge ACB-Stars, das ist die Formel der Gauchos. NBA-Stars sind Fehlanzeige, dennoch sollte die Südamerikaner keiner unterschätzen. © getty 29/34 Platz 6: AUSTRALIEN - Die Boomers sind eine kleine Wundertüte. Nach einer fiesen Schlappe gegen Kanada folgte ein Sieg gegen die USA, dann eine Pleite gegen Deutschland. Die Frage: Kann Patty Mills immer 20+ liefern? Wie gut ist die Bank wirklich? © imago images 30/34 Platz 5: GRIECHENLAND - In Giannis we trust. Die Hellenen stellen den besten Spieler, doch wie gut sind die Schützen der Griechen? Auch nicht optimal: Point Guard Kostas Sloukas fehlte fast die komplette Vorbereitung verletzt. © getty 31/34 Platz 4: SPANIEN - Die goldene Generation ist in die Jahre gekommen, mit Rubio, Llull, Fernandez oder Marc Gasol bleibt aber noch genügend Qualität. Allerdings fehlt für den ganz großen Wurf die Tiefe vergangener Jahre. © getty 32/34 Platz 3: FRANKREICH - Die Franzosen sind tief, haben in Gobert den besten Verteidiger und zahlreiche NBA- (Batum, Fournier) und EuroLeague-Stars wie de Colo, Heurtel oder auch Bayern-Center Lessort. Für die Equipe zählt nur der Titel. © getty 33/34 Platz 2: USA - Resterampe? Vielleicht, dennoch bleiben die USA ein heißer Titelanwärter. Mitchell und Walker können jederzeit heißlaufen, dazu stellen die Amis das wohl beste Defensiv-Team im Turnier. Aber ... © getty 34/34 Platz 1: SERBIEN - … da sind auch noch die Orlovi. Serbien ist eingespielt und stellt in Jokic den besten Center. Flankiert wird der Nuggets-Star von Bjelica, Bogdanovic oder auch Jovic. Selbst den Teodosic-Ausfall kann die Djordjevic-Truppe verkraften.

Gruppe F

Neuseeland (0-1) - Brasilien (1-0) 94:102

Punkte: Corey Webster (19) - Leandro Barbosa (22)

Rebounds: Rob Loe (10) - Cristiano Felicio (13)

Assists: Shea Ili, Corey Webster (6) - Rafa Luz (6)

Griechenland (1-0) - Montenegro (0-1) 85:60

Punkte: Printezis (16) - Vucevic (12)

Rebounds: G. Antetokounmpo, Papagiannis (8) - Dubljevic (5)

Assists: Calathes (7) - Ivanovic (5)

Gruppe G

Dominikanische Republik (1-0) - Jordanien (0-1) 80:76

Punkte: Victor Liz (15) - Ahmad Al Dwairi (34)

Rebounds: Ronaldo Roberts, Eloy Vargas (6) - Ahmad Al Dwairi (10)

Assists: Gelvis Solano (7) - Zaid Abbas, Dar Tucker (4)

Gruppe H

Kanada (0-1) - Australien (1-0) 92:108

Punkte: Khem Birch (18) - Matthew Dellavedova (24)

Rebounds: Melvin Ejim (6) - Andrew Bogut (9)

Assists: Kevon Pangos (8) - Joe Ingles (10)

Mit Patty Mills, Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Andrew Bogut und Aron Baynes schickten die Australier direkt fünf NBA-erfahrende Akteure aufs Parkett, bei den Nordamerikanern nahm der bekannteste Mann auf der Bank Platz - Coach und NBA-Champion Nick Nurse von den Toronto Raptors leitet die Geschicke der Kanadier, die mit Cory Joseph und Khem Birch immerhin zwei NBA-Spieler aufweisen können.

Spätestens nach dem Test-Sieg über die USA gelten die Australier als Kandidat für eine Medaille und starteten dementsprechend selbstbewusst in die Partie. Eine 12-Punkte-Führung zur Halbzeit sah schon wie die Vorentscheidung für Delly und Co. aus, jedoch schien Nurse in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben. Angeführt von den starken NBA-Profis kam Kanada wie die Feuerwehr aus der Kabine, scorte 20 Punkte in vier Minuten und führte Anfang des letzten Viertels überraschend mit 77:76.

Im Schlussabschnitt machte sich dann aber die fehlende Tiefe der Kanadier bemerkbar. Die Angriffe verloren mehr und mehr an Struktur, während die Australier auf der Gegenseite einen Dreier nach dem anderen durch die Reuse drückten. Ein 32:15-Quarter reichte schlussendlich doch noch für den deutlichen Sieg. Neben Dellavedova (24 Punkte, 6/10 Dreier) sorgten vor allem Ingles (13 Punkte, 10 Assists, 5 Rebounds) und Mills (15 Punkte, 6 Assists) für die entscheidenden Momente.

Litauen (1-0) - Senegal (0-1) 101:47

Punkte: Kalnietis, Sabonis, Valanciunas (13) - Ndour, Faye, Toure (8)

Rebounds: Valanciunas (11) - Faye (5)

Assist: Kalnietis (8) - Faye (4)