Serbien - USA heute LIVE: So seht Ihr die Basketball-WM im TV und Livestream

Es war eigentlich als Halbfinale erwartet worden, jetzt treffen sich die zwei Topfavoriten in den Platzierungsspielen. Wie Ihr Serbien gegen USA LIVE im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem hier für Euch: Wann und wo das Spiel stattfindet und ein Kommentar zum Ausscheiden der USA.

Serbien gegen USA heute live: Was steht an?

Beide waren eigentlich Topfavoriten auf den Titel, beide sind überraschend im Viertelfinale der diesjährigen Basketball-WM in China ausgeschieden. Wie geht es nun für Serbien und die USA weiter?

Zwei Spiele stehen für beide Teams noch auf dem Programm. Heute wird zwischen den beiden ausgespielt, wer am Spiel um Platz fünf und wer am Spiel um Platz sieben teilnimmt. Der Gewinner des heutigen Duell trifft dann im letzten Platzierungsspiel am Samstag (14. September) auf den Gewinner zwischen Polen und Tschechien, die ebenfalls ihre Viertelfinals verloren hatten.

Basketball-WM im TV und Livestream: So seht Ihr Serbien - USA heute LIVE

Wie alle Spiele der Basketball-WM überträgt MagentaSport auch dieses Match für Euch - und zwar kostenfrei und ohne Anmeldung. Folgendes Team wird Euch dort durch das Spiel begleiten:

Kommentar: Markus Krawinkel

Kommentar: Jan Lüdeke

Experte: Alex Vogel

Die Telekom hatte sich im Vorfeld die Rechte für die Übertragung des Höhepunkts im Basketballjahr gesichert und seit Beginn des Turnieres alle Spiele live aus China kostenfrei für jedermann zur Verfügung gestellt.

Basketball-WM 2019: Wann und wo spielen Serbien und USA?

Los geht's am heutigen Donnerstag, dem 12. September, um 13 Uhr deutscher Zeit. Es ist übrigens der letzte Spieltag der WM, an dem die Spiele um 13 und 15 Uhr unserer Zeitrechnung beginnen, ab morgen geht's immer um 10 und 14 Uhr los.

Gespielt wird heute im Dongguan Sport Center. In der im Südosten von China gelegenen Stadt hatten die beiden Teams bereits ihre Viertelfinals ausgetragen - keine guten Erinnerungen also.

Team USA: Was wollt Ihr eigentlich sein?

SPOX-Redakteur Robert Arndt ist in China vor Ort und hat sich eine klare Meinung zum Ausscheiden von Team USA gebildet: "Der Mannschaft ist nur bedingt ein Vorwurf zu machen, vielmehr sind die Verantwortlichen und die abwesenden Stars zur Rechenschaft zu ziehen."

Den Kommentar von ihm zum Debakel der USA, die erstmals seit 13 Jahren ein Spiel bei einem Basketball-Großevent verloren, findet Ihr hier.

Basketball-WM: Netzreaktionen zum Viertelfinal-Debakel von Team USA © getty 1/16 Kaum zu glauben, aber wahr: Für Team USA war bei der WM in China bereits im Viertelfinale gegen starke Franzosen Endstation. Entsprechend entrüstet fielen auch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken aus. Wir haben die besten für Euch gesammelt. © getty 2/16 Kurz zu den Fakten: Team USA musste sich mit 79:89 geschlagen geben und verlor erstmals seit 2006 wieder ein Spiel bei einer WM. Ein Aus im Viertelfinale gab es letztmals im Jahr 2002. © getty 3/16 Ungläubig blickte man nach dem Erwachen in den USA auf das Ergebnis. Die Partie fand aufgrund der Zeitverschiebung in den Staaten schließlich mitten in der Nacht statt. © getty 4/16 Auch die Gründe waren schnell gefunden. Von den amerikanischen Top-Spielern war schlicht und ergreifend keiner dabei... © getty 5/16 Folglich bekamen auch James Harden, LeBron James, Anthony Davis und Co. ihr Fett weg. © getty 6/16 Kritisch wurde außerdem die Erwarungshaltung der US-Experten gesehen. Der Rest der Welt kann schließlich auch Basketball zocken. © getty 7/16 Die Mannschaft als "Müll" zu bezeichen, wird den Spielern sicherlich nicht ganz gerecht, aber klar ist: Dass Team USA schlagbar ist, hatte sich bereits in der Gruppenphase gegen die Türkei angedeutet. © getty 8/16 Die folgende Aussage lassen wir einfach mal unkommentiert stehen: "Der Rest der Welt hat nicht aufgeholt, sondern wir haben einen Haufen von Flaschen zusammengestellt." Ansichtssache... © getty 9/16 Gleiches lässt sich über folgende Behauptung sagen... © getty 10/16 Zumindest eine Sache scheint sicher: Dem guten alten Dream Team von 1992 um Michael Jordan, Magic Johnson und Larry Bird wäre so etwas nicht passiert. © getty 11/16 Außerdem unbestritten ist ohne jeden Zweifel (Achtung: Ironie!): Mit Carmelo Anthony wäre das Turnier ganz anders verlaufen. © getty 12/16 Bei all der Häme gab es aber auch ein paar lobende Worte für die Konkurrenz aus Europa - allen voran Frankreichs Nando de Colo wurde gebauchpinselt. © getty 13/16 Ungläubiges Staunen löste hingegen Franck Ntikilina aus. Der gilt bei den New York Knicks als gescheitert, versetzte den USA aber in der Schlussphase mit zwei Dreiern den endgültigen Todesstoß. © getty 14/16 Eine wohl nicht ganz ernst gemeinte Spurensuche nach den Gründen für die Niederlage: Wie soll man mit so vielen Spielern der Boston Celtics schon erfolgreich sein? © getty 15/16 Der Tag wird als Tragödie für den amerikanischen Basketball in Erinnerung bleiben. Aber Sport bleibt am Ende dann doch immer noch "nur" Sport. © getty 16/16 Zum Abschluss ein kleiner Blick auf das deutsche Team: Auch "wir" haben schließlich nur knapp gegen Frankreich verloren. Also doch alles nicht ganz so schlecht, wie von allen behauptet?

Die Basketball-Weltmeister der vergangenen Jahre

Bei der vergangenen Ausgabe der WM trafen sich die USA und Serbien noch im Finale - mit besserem Ausgang für die Amerikaner.