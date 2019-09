Basketball - Der DBB nach der WM in China: Wie geht es nun weiter?

Die deutsche Nationalmannschaft hat die WM auf einem enttäuschenden 18. Platz abgeschlossen, aber zumindest das absolute Minimal-Ziel, das Erreichen des Olympia-Qualifikationsturniers, erreicht. Wie geht es jetzt für Bundestrainer Henrik Rödl und seine Schützlinge um Dennis Schröder weiter? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie geht es für den DBB jetzt weiter?

Der Fokus wird sich nun in Richtung Qualifikation für die Olympischen Spiele verschieben. Deutschland hat dieses Minimalziel erreicht, auch wenn Platz 18 bei einer WM das schlechteste Ergebnis in der DBB-Historie darstellt.

Das Qualifikations-Turnier findet im Juni 2020 statt. Dort entscheidet sich, ob Deutschland nach 2008 mal wieder mit dem orangefarbenen Leder bei den Olympischen Spielen dabei sein wird. Die eigentlichen Spiele finden kurz darauf zwischen dem 24. Juli und 9. August in Tokio statt.

Und dann ist da auch noch die EuroBasket 2021, welche zu großen Teilen in Deutschland ausgetragen wird. Köln mit der Lanxess Arena wird Heimat einer Vorrunde sein, in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin wird in der Finalrunde der Champion ermittelt. Die restlichen Vorrunden werden in Tschechien, Georgien und Italien gespielt.

Damit die Gastgeber Spiele auf hohem Niveau absolvieren können, werden alle Hosts auch an der Qualifikation teilnehmen. Der DBB muss in Gruppe G gegen Frankreich, Montenegro und Großbritannien ran. Die Ergebnisse spielen dabei kaum eine Rolle, sodass der Bundestrainer Henrik Rödl hier einiges ausprobieren kann. Die NBA-Spieler werden sowieso nicht mit von der Partie sein.

Die Ergebnisse des DBB-Teams bei der Basketball-WM 2019