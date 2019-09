Basketball-WM: USA gegen Japan heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Weltmeisterschafts-Vorrunde treffen die Basketballer von Team USA am heutigen Donnerstag auf die bereits ausgeschiedenen Japaner. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Basketball-WM: Wann und wo spielt Team USA gegen Japan?

Die Partie zwischen Japan und den USA findet heute (5. September) um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Wie alle Spiele der Gruppe wird die Begegnung im Shanghai Oriental Sports Center in der größten Stadt Chinas ausgetragen. Mit diesem Spiel wird die Gruppe E abgeschlossen.

USA gegen Japan: Basketball-WM heute live im TV und Livestream

Magenta Sport hat sich für alle 92 Spiele der Weltmeisterschaft die Übertragungsrechte gesichert. Der Streamingdienst der Telekom zeigt somit sämtliche Partien live und in voller Länge und ist auch beim Spiel USA vs. Japan live dabei. Magenta Sport bietet zudem einen Livestream an.

Dieses Angebot ist kostenlos, auch eine Registrierung ist nicht notwendig. Für Eure mobilen Endgeräte steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store die zugehörige App zum kostenfreien Download bereit.

© getty

Basketball-WM: Team USA heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr beim Spiel des Turnierfavoriten USA live dabei sein: SPOX tickert ausgewählte Spiele der WM in China live und ausführlich. Dies gilt neben den Auftritten der deutschen Mannschaft auch für sämtliche Spiele der US-Amerikaner.

Hier geht's zum Ticker der Begegnung USA vs. Japan.

Basketball-WM: Die Gruppe E im Überblick

Für den weiteren Turnierverlauf hat die Partie keine Bedeutung. Für Team USA geht es nach zwei Siegen sicher in der Zwischenrunde weiter, für Japan stehen nach zwei Niederlagen die Platzierungsspiele um die Plätze 17-32 an.

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 10.30 Uhr Türkei Japan 86:67 14.30 Uhr Tschechien USA 67:88 3. September 10.30 Uhr Japan Tschechien 76:89 14.30 Uhr USA Türkei 93:92 OT 5. September 10.30 Uhr Türkei Tschechien 14.30 Uhr USA Japan

Land Spiele Differenz Punkte USA 2 181:159 4:2 Türkei 2 178:160 3:3 Tschechien 2 156:164 3:3 Japan 2 143:175 2:4

Basketball-WM: Der Zeitplan bis zum Finale

Bereits einen Tag nach Ende der Vorrunde geht es für einige Teams in der Zwischenrunde/den Platzierungsspielen weiter. Auch dort werden alle Mannschaften in Vierergruppen eingeteilt und bestreiten bis zum 9. Sepmteber zwei weitere Spiele.