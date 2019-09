Basketball-WM: So könnt Ihr die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream sehen

Seit dem 31. August kämpfen die besten Basketball-Nationen der Welt in China um den Weltmeister-Titel. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spektakel im TV und Livestream verfolgen könnt und erhaltet eine Übersicht zu allen wichtigen Terminen.

Basketball-WM: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die diesjährige Weltmeisterschaft wird in China ausgetragen. Vom 31. August bis zum 15. September spielen 32 Teams um den Titel. Das Turnier finden in folgenden chinesischen Städten statt: Peking, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Dongguan, Foshan, Guangzhou und Shenzhen.

Das Youth Olympic Sports Park Gymnasium in Nanjing ist mit einer Kapazität von 22.000 Plätzen die größte Spielstätte, das Wuhan Gymnasium mit 13.000 die kleinste. Neben Gastgeber China qualifizieren sich sieben weitere Teams direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, zwei davon aus Europa.

Basketball: Weltmeisterschaft im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der Basketball-WM sind live und kostenlos zu sehen. Der Streamingdienst Magenta Sport hat sich die Übertragungsrechte für das gesamte Turnier gesichert. Im dortigen Livestream könnt ihr ohne vorherige Registrierung live dabei sein. Magenta Sport bietet den Livestream auch via YouTube an.

Auch auf euren mobilen Endgeräten müsst ihr auf kein Spiel der WM verzichten: Im iOS-Store und im Google Play Store steht die jeweilige App zum kostenlosen Download bereit.

Eine Übertragung im TV gibt es dagegen nicht.

SPOX bietet euch zudem auch ohne Bewegtbild eine Alternative: Für ausgewählte Spiele, insbesondere von Deutschland und Team USA, steht ein Liveticker mit allen relevanten Ereignissen zur Verfügung. Die nächsten Liveticker sind folgende:

Basketball-WM: Der Zeitplan des Turniers im Überblick

Nach dem Ende der Zwischenrunde geht es ab dem 10. September im K.o.-Modus weiter. Am 15. September wird dann um 14 Uhr deutscher Zeit in der Cadillac Arena in Peking der neue Weltmeister ermittelt.

Runde Datum Vorrunde 31.8 - 5.9.2019 Zwischenrunde 6. - 9.9.2019 Viertelfinale 10. & 11.9.2019 Platzierungsspiele 5.-8. Platz 12. & 14.9.2019 Halbfinale 13.9.2019 Finale (& Spiel um Platz 3) 15.9.2019

DBB-Team: Spielplan und Ergebnisse der Deutschen

In der Gruppe G trifft das deutsche Team auf Frankreich sowie die Außenseiter Dominikanische Republik und Jordanien. Zum Auftakt setzte es gegen Frankreich eine bittere 76:80-Niederlage, nachdem das DBB-Team katastrophal ins Spiel startete.

Die besten beiden Teams ziehen in die Zwischenrunde ein und spielen dort gegen die Top 2 der Gruppe H (voraussichtlich Litauen und Australien). Da nur zwei Mannschaften aus dieser Zwischenrunde ins Viertelfinale kommen, darf sich Deutschland wohl keine Niederlage mehr erlauben.

Datum Uhrzeit Gegner Übertragung/Ergebnis 1.9.2019 14.30 Uhr Frankreich 76:80 3.9.2019 10.30 Uhr Dominikanische Republik MagentaSport 5.9.2019 10.30 Uhr Jordanien MagentaSport

Basketball-WM: Einzelkritiken und Noten zu Deutschland vs. Frankeich © getty 1/13 Deutschland hat sein WM-Auftaktspiel gegen Frankreich mit 74:78 verloren. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken für das DBB-Team. Bewertet wurden nur Spieler, die mindestens fünf Minuten auf dem Platz standen. © getty 2/13 DENNIS SCHRÖDER: Spielte eine katastrophale erste Hälfte, wirkte völlig ideenlos und verschleppte das Tempo zu oft. Fing sich in der zweiten Halbzeit merklich und kam immer öfters mit seinem Drive zum Korb durch. Note: 3,5. © getty 3/13 ISMET AKPINAR: Unauffällige Partie des bisherigen Ulmers. Bekam nach den Anfangsminuten nur noch wenig Spielzeit, nahm zwei Würfe und verwandelte einen davon. Sah in der Defensive gegen Fournier oft verloren aus. Note: 4. © getty 4/13 PAUL ZIPSER: Schlimmes Spiel des BBL-Rückkehrers. Traf einen von sechs Würfen und fiel dabei eher durch schlechte Wurfauswahl auf. In Hälfte zwei durfte er sich öfters gegen Fournier versuchen, sah gegen den Franzosen aber überhaupt kein Land. Note: 5. © getty 5/13 DANIEL THEIS: Trotz seiner NBA-Erfahrung wirkte Theis gegen Gobert teils überfordert. Wirkte unsicher in seinen Abschlüssen und ließ sich defensiv zu drei schnellen Fouls hinreißen, die ihm einen langen Aufenthalt auf der Bank bescherten. Note: 5. © getty 6/13 MAXI KLEBER: Der Mavs-Spieler überzeugte mit vier starken Blocks und seinem defensiven Impact, in der Offensive aber eine Totalausfall (2/10 FG, 0/4 Dreier). Schlechtestes Plus-Minus aller Akteure (-22). Note: 4. © getty 7/13 MAODO LO: Traf im ersten Viertel einen wichtigen Dreier, danach aber kein Scheunentor mehr. Schnappte sich wenigstens 5 Rebounds und verteilte 2 Assists. Note: 4. © getty 8/13 JOHANNES VOIGTMANN: Sorgte für das deutsche Comeback im zweiten Viertel und auch sonst der mit Abstand beste Deutsche. Erwischte einen absoluten Sahnetag von Downtown (25 Punkte, 5/7 Dreier). Ohne ihn wäre es ein Debakel geworden. Note: 1,5. © getty 9/13 ROBIN BENZING: Nahm in der Anfangsphase viele schwere Würfe (3/10 FG), war aber einer der wenigen, die sich etwas zutrauten. Auch wenn nicht vieles gelang, fiel er durch seine positive Energie auf. Note: 3,5. © getty 10/13 DANILO BARTHEL: Einer der Anführer der zweiten Unit, die den DBB immer wieder ranbrachten. Konnte zwar nur 2 Punkte verzeichnen, überzeugte aber durch seine Defensive. Plus-Minus von 20. Note: 3. © getty 11/13 ANDREAS OBST: Wurde von Rödl in Halbzeit zwei als Notlösung reingeworfen, konnte aber nicht überzeugen (0 Punkte, 0/1 FG). Note: 4. © getty 12/13 NIELS GIFFEY: Stand nur rund drei Minuten auf dem Parkett, blieb dabei ohne Punkte. Keine Bewertung. © getty 13/13 JOHANNES THIEMANN: Ohne Einsatz. Keine Bewertung.

Basketball-WM: Die Sieger der vergangenen fünf Turniere

Das Nationalteam der USA wurde seit 2006 in einem Pflichtspiel nicht mehr besiegt. Damals verlor Team USA im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Griechenland, Spanien holte sich den Titel.