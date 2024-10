Olympiasieger Oliver Zeidler und Simon van Dorp rudern auf der Spree

Ein Ruderrennen auf der Spree, vorbei am Berliner Dom, der Museumsinsel und dem Alten Schloss bis zum Reichstag: Am 12. Oktober (13.00 Uhr) duellieren sich Olympiasieger Oliver Zeidler und der Niederländer Simon van Dorp im Herzen der Hauptstadt auf dem Wasser. Die Veranstaltung trägt den Namen World Sculling Finals, 2300 Meter sind auf dem kurvigen Fluss inmitten der Metropole zu absolvieren. Der Start erfolgt an der Mühlendammbrücke.

"Ich freue mich darauf, dieses einzigartige Duellformat nach Berlin zu bringen, besonders mit einem so talentierten Gegner wie Simon van Dorp. Dieses Rennen ist mehr als nur eine Herausforderung auf dem Wasser - es ist eine Feier unseres Sports und seiner Traditionen", sagt Zeidler, der in Paris Gold im Einer gewonnen hatte. Van Dorp war auf der Ruderstrecke in Vaires-sur-Marne Dritter geworden.

Das Event ist Teil der Langstreckenregatta "Quer durch Berlin" und steht nach Angaben der Veranstalter in der Tradition der World Sculling Championship, die von 1863 bis 1957 ausgetragen wurde. "Es ist eine Ehre, Teil der Wiederbelebung eines so historischen Ereignisses zu sein", sagt van Dorp. Die Organisatoren träumen bereits von einer Serie von Events, 2025 soll in Berlin ein Frauenrennen dazukommen.