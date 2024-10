"Für meine verstorbene Mutter": Patrick Lange triumphiert zum dritten Mal beim Ironman auf Hawaii

Ironman auf Hawaii: Patrick Lange trotzt Quallenbiss

Dabei hatte der Tag alles andere als gut begonnen, denn Lange machte noch vor dem Start im Wasser eine unangenehme Begegnung mit einer Qualle. "Das war ein ordentlicher Biss, am Knöchel, am Oberschenkel, im Gesicht. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll", sagte Lange: "Es ist auch einigen anderen am Start passiert, wir haben darüber gelacht und gesagt, dass es ein kleiner Wake-up-Call ist."

Stark beeinträchtigt hatte das den Sieger von 2016 und 2017 offensichtlich nicht, er kam nach 3,86 Kilometern Schwimmen als Vierter mit einer großen Spitzengruppe aus dem Wasser und erarbeitete sich damit eine starke Ausgangslage für den Rest des Wettkampfes.

Auf der 180,2 km langen Radstrecke sparte Lange, der nach den Rücktritten des dreimaligen Champions Jan Frodeno sowie von 2014er-Sieger Sebastian Kienle als einzig verbliebener deutscher Medaillenkandidat ins Rennen gegangen war, ein paar Kräfte. "Ich habe die Jungs 40 Kilometer vor dem Ziel auf dem Rad ziehen lassen, weil ich mein eigenes Tempo fahren wollte", begründete er später die Herangehensweise.