Attacke auf Schiedsrichter: Gesamte Nationalmannschaft für sechs Monate gesperrt

Nach einem erfolglosen Protest sei das italienische Team nach dem Spiel am Mannschaftsbus auf die Schiedsrichter getroffen und habe diese bedrängt sowie "verbal und körperlich" angegriffen, heißt es in dem Urteil. Insbesondere Trainer Alessandro Campagna habe die Referees beschimpft und bedroht, diese seien daraufhin in die Halle geflüchtet.

An der Hallentür sei es zu weiteren Auseinandersetzungen gekommen. Einem Offiziellen, der das Geschehen zu filmen versuchte, sei das Smartphone aus der Hand gerissen worden.

Eine spätere Entschuldigung des Teams in einem Schreiben von Trainer Campagna habe eine höhere Strafe verhindert, hieß es weiter. "Was passiert ist, zeigt, dass das italienische Nationalteam die olympischen Werte, zu denen Fairness und Respekt insbesondere vor den Schiedsrichtern zählen, ernsthaft missachtet hat", so die AQUI-Richter. Die Hälfte der Geldstrafe (50.000 Euro) wird erlassen, sollten sich die Azzurri in den nächsten zwölf Monaten kein weiteres Vergehen leisten.