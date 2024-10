Zuerst unter Thomas Tuchel gespielt, dann Deutschlands MMA-Thron bestiegen: Christian Jungwirths Aufstieg vom Torwart beim VfB Stuttgart zum Star-Kämpfer

Bis zu 60.000 Zuschauer werden am 12. Oktober im Deutsche Bank Park, der Heimstätte des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, für ein in Deutschland so noch nie dagewesenes Spektakel erwartet. Nicht etwa, um Mario Götze und Co. auf dem Rasen in Aktion zu sehen. Nein, an diesem Tag findet das größte und bislang wichtigste MMA-Event auf deutschem Boden statt.

Dimensionen, die in der MMA-Welt eigentlich nur die UFC oder in der Vergangenheit der in Japan ansässige Veranstalter Pride FC, der Legenden wie Fedor Emelianenko, Wanderlei Silva oder Rampage Jackson hervorgebracht hat, erreichen konnten, werden am 12. Oktober in der hessischen Großstadt erwartet, wenn das Großevent Oktagon 62 mit den beiden deutschen Weltergewichten Christian Jungwirth und Christian Eckerlin im Hauptkampf um den Ehrentitel des "King of Germany" über die Bühne geht. Dabei war besonders Jungwirths Pfad zum MMA-Thron Deutschlands ein steiniger - und eigentlich überhaupt nicht so geplant.

Jungwirth, Sohn eines deutschen Vaters und einer serbischen Mutter, ist heute 37 Jahre alt und hatte als Jugendlicher nichts mit Kampfsport am Hut. Vielmehr wollte der gebürtige Bopfinger wie viele andere in seinem Alter Fußballprofi werden. Die Voraussetzungen dafür waren von Anfang an gegeben, Jungwirth war in seinen frühen Teenagerjahren Jugendspieler beim VfB Stuttgart und fuhr mehrmals pro Woche die mehr als 80 Kilometer lange Strecke von Bopfingen in die baden-württembergische Landeshauptstadt, um am Training teilnehmen zu können.

In dieser frühen Fußballerzeit machte Jungwirth als junger Torwart Bekanntschaft mit einigen Persönlichkeiten, die in der Welt des Fußballs einmal groß rauskommen sollten, darunter die späteren Nationalspieler Andreas Beck und Serdar Tasci sowie mit Thomas Tuchel einer der erfolgreichsten Trainer Deutschlands. "Ich hatte keine Probleme mit ihm, weil er gesehen hat, dass ich ein Arbeitstier bin und alles für die Mannschaft gegeben habe", sagte Jungwirth in einem Bild-Interview einst über Tuchel.