Nicht auffindbare Gelder in Millionenhöhe: Deutsche Reiter versinken komplett im Chaos

Wie aus dem Nichts zwei Gegenkandidaten

Aber das wird ja alles besser mit einem Präsidenten Martin Richenhagen. Oder doch nicht? Immerhin tauchten wie aus dem Nichts zwei Gegenkandidaten auf, der frühere NRW-Staatssekretär Heinrich Bottermann und Reiterhof-Besitzer Hans-Jürgen Meyer gehen mit Richenhagen in die Bütt.

Bei der ersten Kandidaten-Kür am vergangenen Dienstag in Warendorf hinterließen beide angeblich keinen überwältigenden Eindruck, Augenzeugen berichten, es habe in der Präsentation an Ideen gemangelt, wie die Misere im einst noblen Reiterverband denn in den Griff zu bekommen wäre.

Aber: Sollte Richenhagen am Ende als einziger Kandidat übrigbleiben, würde er bei der Wahl am 12. November 75 Prozent der Stimmen brauchen. Da ist es halt die Frage, wieviele Leichen im Verborgenen bleiben sollen.