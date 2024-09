Berlin Marathon 2024: Datum, Termin, Uhrzeit, Strecke, Länge, Rekord, Favoriten, deutsche Athleten, Übertragung im Free-TV und Livestream

Berlin Marathon 2024: Datum, Termin, Uhrzeit

Lange ist es nicht mehr hin, bis in Berlin der Startschuss fällt, am 28. und 29. September geht der Berlin-Marathon über die Bühne. Dass er sich über zwei Tage erstreckt, liegt an den verschiedenen Disziplinen - so steigen beispielsweise am Samstag bereits ein Skate-Rennen, ein Mini-Marathon, ein Bambini-Lauf und ein 5-km-Lauf.

Am Sonntag, dem 29. September, folgt dann das Hauptevent des Wochenendes. Dort wird sich nicht nur im Laufen gemessen, sondern auch im Handbike und Rollstuhl. Das sind die Startzeiten: