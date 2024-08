"Wie ein Taschengeld": Wasserspringer setzt auf Erotikplattform als Geldquelle

Wasserspringer Timo Barthel hat für sich eine neue Geldquelle entdeckt - auf einer Erotikplattform. Der Olympiasechste vom Turm hat wie auch andere Teilnehmer der Sommerspiele in Paris einen Account bei Onlyfans. "Ich poste oberkörperfreie Fotos von mir in Badehose oder Unterwäsche", sagte der 28-Jährige im Interview mit dem Spiegel: "Man hat auch schon mal ein bisschen was von meinem Po gesehen, aber ich habe auf allen Bildern etwas an."

