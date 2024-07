Phil Bauhaus steigt aus der Tour de France aus - Maximilian Schachmann verlässt Red Bull-Bora-hansgrohe

Sprinter Phil Bauhaus ist einen Tag nach seinem zweiten Etappenplatz in Nimes aus der 111. Tour de France ausgestiegen. Dies gab sein Team Bahrain Victorious am Mittwochmittag vor dem Start des 17. Tagesabschnitts mit Bergankunft in Superdevoluy in den Alpen bekannt. Bauhaus ist der erste der acht Deutschen, der die Tour verlassen hat.

