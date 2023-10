Die Rugby-WM geht in die heiße Phase! SPOX verrät Euch, wer die Viertelfinalspiele im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

In den Viertelfinals der Rugby-WM warten zwei echte Kracher auf uns. Am Samstag treffen die beiden Mitfavoriten Irland und Neuseeland aufeinander, ehe ich am Samstag Gastgeber Frankreich und Südafrika gegenüberstehen.

Außerdem spielt Wales gegen Argentinien und England gegen Fidschi.

Doch wo laufen die Begegnungen live im Free-TV und Livestream? SPOX klärt im Folgenden auf.

Rugby WM, Viertelfinale heute live im Free-TV: Der Zeitplan

Termin Uhrzeit Paarung Ort Samstag, 14. Oktober 17 Uhr Wales - Argentinien Stade de Marseille Samstag, 14. Oktober 21 Uhr Irland - Neuseeland Stade de France Sonntag, 15. Oktober 17 Uhr England - Fischi Stade de Marseille Sonntag, 15. Oktober 21 Uhr Frankreich - Südafrika Stade de France

© getty Irland kann erstmals in ein Halbfinale der Rugby-WM einziehen.

Rugby WM, Viertelfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Rugby-Fans: Ab dem Viertelfinale werden alle Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Ihr benötigt also kein kostenpflichtiges Abonnement, um die Partien live zu sehen.

Rugby WM, Viertelfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV

Der zuständige Sender ist ProSieben MAXX. Auf dem Tochtersender von ProSieben könnt Ihr alle vier Spiele live in voller Länge sehen.

Durch den Abend begleiten Euch die Kommentatoren Jan Lüdeke und Simon Jung sowie Experte Manuel Wilhelm.

Rugby WM, Viertelfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im Livestream

Auch das Livestream-Angebot ist kostenlos. Dabei könnt Ihr zwischen zwei Optionen wählen:

Joyn

ran.de

© getty Frankreich will bei der WM im eigenen Land gewinnen.

Rugby WM, Viertelfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Event: Rugby-WM

Rugby-WM Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 14. und 15. Oktober

14. und 15. Oktober Uhrzeit: 17 bzw. 21 Uhr

17 bzw. 21 Uhr TV: ProsiebenMaxx

Livestream: Joyn, ran.de

Rugby WM: Die bisherigen Weltmeister