Rugby WM, Finale: Termin, Uhrzeit, Zeitplan, Paarung, Ort, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream

Ende Oktober ist es endlich soweit: Das Finale der Rugby-WM 2023 steht an. Alle Informationen zum Endspiel und wo Ihr das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am Samstag, den 28. Oktober, steigt das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft 2023. Im Endspiel kommt es zum Duell zwischen Neuseeland und Südafrika. Das Finale der Rugby-WM ist für 21.00 Uhr im Stade de France in Paris terminiert.

Das erste Finalticket sicherte sich am gestrigen Tag Neuseeland. Die All Blacks trafen im Halbfinale der WM auf das Team aus Argentinien. Die Neuseeländer zogen eindrucksvoll in das Finale der Weltmeisterschaft ein, der 44:6-Sieg gegen die Argentinier war eine wahre Machtdemonstration. Die All Blacks haben nun die Chance, sich ihren insgesamt vierten WM-Titel zu sichern.

Südafrika setzte sich am Samstag in einem packenden Duell knapp mit 16:15 gegen England durch.

Der Gewinn der WM lohnt sich auch finanziell für die Teams. Laut Medienberichten bekommt der Weltmeister in diesem Jahr ein Preisgeld von circa. 5,5 Millionen Euro. Aber auch der Verlierer des Finals geht nicht leer aus: Der Finalisten erhält vom WM-Ausrichter einen Trostpreis in Höhe von etwa 2,9 Millionen Euro.

Rugby WM, Finale: Das Duell im Überblick

Termin Uhrzeit Paarung Ort Samstag, 28. Oktober 21.00 Uhr Neuseeland - Südafrika Stade de France

Rugby WM, Finale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Das Finale der Rugby-WM 2023 könnt Ihr live im Free-TV verfolgen! ProSieben Maxx zeigt das Spektakel am 28. Oktober live und in voller Länge. Der Sender startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Für ProSieben Maxx sind Moderator Max Zielke, Kommentator Jan Lüdeke sowie Manuel Wilhelm als Experte im Einsatz.

Die Übertragung von ProSieben Maxx könnt Ihr zudem im Livestream sehen. Den kostenlosen Livestream des TV-Senders findet Ihr auf ran.de und auf der Streamingplattform Joyn.

Rugby WM, Finale: Termin, Uhrzeit, Zeitplan, Paarung, Ort, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Rugby-WM

Rugby-WM Runde: Finale

Finale Spiel: Neuseeland vs. Südafrika

Neuseeland vs. Südafrika Datum: 28. Oktober

28. Oktober Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Stade de France, Paris

Stade de France, Paris Übertragung im TV: ProSieben MAXX

Übertragung im Livestream: Joyn, ran.de

Rugby WM: Die bisherigen Weltmeister