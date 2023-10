Traumfinale bei der Rugby-WM 2023! In Paris kämpfen Neuseeland und Südafrika um den großen Titel. SPOX verrät, wie Ihr das Endspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 erreicht am heutigen Samstag, den 28. Oktober, mit dem Finale ihren Höhepunkt. Im Endspiel im Stade de France in Paris, Frankreich, das um 21 Uhr losgeht, streiten Neuseeland und Südafrika nicht nur um den WM-Titel, sondern auch darum, wer die Liste der ewigen Weltmeister alleine anführen darf.

Aktuell teilen sich die beiden Nationen nämlich mit jeweils dreimal WM-Gold den ersten Platz. Die Südafrikaner triumphierten in den Jahren 1995, 2007 und 2019 und gehen daher als Titelverteidiger ins Duell mit den All Blacks, die sich bei den Turnieren 1987, 2011 und 2015 verewigten.

© getty Kann Südafrika den WM-Titel verteidigen?

Südafrika setzte sich im Halbfinale mit 16:15 gegen England durch, die Neuseeländer sicherten sich ihr Finalticket mit einer 44:6-Machtdemonstration gegen Argentinien.

Neuseeland vs. Südafrika heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Rugby WM Finale im TV und Livestream?

Glück für alle Rugbyfans in Deutschland! Das WM-Finale ist heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Dafür verantwortlich zeichnet der Privatsender ProSieben Maxx, der um 20.15 Uhr die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen zu Hause mit Vorberichten auf bevorstehende Spektakel einstimmt. In Paris live vor Ort ist dabei folgendes Personal:

Moderator: Max Zielke

Max Zielke Kommentator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Experte: Manuel Wilhelm

Parallel dazu wird die Jagd nach dem vierten WM-Titel auch im Livestream gezeigt, und zwar kostenlos bei ran.de.

Neuseeland vs. Südafrika heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Rugby WM Finale im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Neuseeland vs. Südafrika

Neuseeland vs. Südafrika Wettbewerb: Rugby WM 2023

Rugby WM 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 28. Oktober

28. Oktober Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stade de France, Paris

Stade de France, Paris TV: ProSieben Maxx

Livestream: ran.de

