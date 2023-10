Kracher bei der Rugby-WM! Im Viertelfinale stehen sich am heutigen Samstag Irland und Neuseeland gegenüber. SPOX zeigt Euch, wer die Partie im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Es ist zweifellos eines der größten Highlights der Rugby-WM. Irland, das auch das zum vereinigten Königreich gehörende Nordirland repräsentiert, könnte erstmals in der Geschichte in ein Halbfinale einziehen.

Mit Neuseeland wartet jedoch der wohl denkbar schwerte Brocken auf die Iren. Ale All Blacks sind nicht nur gemeinsamer Rekordsieger mit Südafrika, sondern auch das Team, welches Irland die bislang höchste Niederlage aller Zeiten zufügte - und zwar mit 60:0 anno 2012.

Die Begegnung findet am heutigen Samstag um 21 Uhr statt. Gespielt wird im Stade de France.

Neuseeland ist allerdings schlagbar, das stellte Gastgeber Frankreich in der Gruppenphase bereits auf beeindruckende Art und Weise unter Beweis. Die Franzosen gewannen mit 27:13 und schrieben damit Geschichte. Die All Blacks hatten zuvor noch nie ein Spiel in einer WM-Vorrunde verloren.

© getty

Irland vs. Neuseeland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Rugby WM im TV und Livestream?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Viertelfinalspiele der Rugby-WM live zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt Ihr aber in jedem Fall nicht.

Für die Übertragung im Free-TV ist in diesem Jahr ProSieben Maxx verantwortlich. Der Tochtersender von ProSieben hat alle Viertelfinalspiele live und kostenlos im Programm.

Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es ansonsten keine weitere Alternative.

Dafür könnt Ihr zwischen gleich zwei Angeboten im Livestream wählen:

Joyn

ran.de

Irland vs. Neuseeland heute live im Free-TV, Rugby-WM: Zeitplan für die Viertelfinalspiele

Termin Uhrzeit Paarung Ort Samstag, 14. Oktober 17 Uhr Wales - Argentinien Stade de Marseille Samstag, 14. Oktober 21 Uhr Irland - Neuseeland Stade de France Sonntag, 15. Oktober 17 Uhr England - Fischi Stade de Marseille Sonntag, 15. Oktober 21 Uhr Frankreich - Südafrika Stade de France

© getty Frankreich will bei der WM im eigenen Land gewinnen.

