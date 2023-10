Hamas-Angriff auf Israel: Die Folgen für den Sport im Liveticker

Die radikal-islamische Hamas hat am Samstagmorgen Israel angegriffen. Das hat auch Auswirkungen auf den Sport.

Hier gibt es dazu die wichtigsten Infos im Liveticker.

© getty Fußball: U21-Partie des DFB in Israel findet wohl nicht statt Sonntag, 08.10., 14.32 Uhr: Die Austragung des Qualifikationsspiels zur U21-EM zwischen Israel und Deutschland ist sehr fraglich. Der DFB teilte am Sonntag mit, er stehe "im Austausch mit der UEFA, dem israelischen Fußballverband sowie dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft in Israel". Die Sicherheit von Spielern, Trainern und Funktionsteam habe höchste Priorität. Das Spiel ist für Dienstag, den 17. Oktober, in Petach Tikwa angesetzt, wenige Kilometer östlich von Tel Aviv. Die deutsche U21-Nationalmannschaft wird sich zunächst wie geplant am Montag in Frankfurt treffen, um sich auf das Qualifikationsspiel am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Sofia gegen Bulgarien vorzubereiten.

© getty Basketball: EuroLeague-Spiel von Maccabi Tel Aviv abgesagt Sonntag, 08.10., 13.55 Uhr: Die Vorkommnisse in Israel haben auch Einfluss auf die EuroLeague im Basketball genommen. Das für den 12. Oktober angesetzte Königsklassen-Spiel zwischen Armani Mailand und Maccabi Tel Aviv wurde "aufgrund der Terroranschläge und des Ausbruchs bewaffneter Konflikte in Israel ausgesetzt", teilte die EuroLeague am Sonntag mit. Die Liga beobachte die Situation und werde gemeinsam mit den betroffenen Teams die bestmöglichen Optionen für eine Neuansetzung der Spiele auf der Grundlage der verfügbaren Termine prüfen, hieß es weiter.

© getty Fußball: EM-Quali-Duell zwischen Israel und Schweiz möglich? Sonntag, 08.10., 12.55 Uhr: Die Austragung des Fußball-EM-Qualifikationsspiel am kommenden Donnerstag in Tel Aviv zwischen Israel und der Schweiz ist fraglich. "Der SFV steht im Austausch mit der UEFA, mit dem Fedpol (Bundesamt für Polizei, d.Red.) und der Schweizerischen Botschaft in Israel. Ob das Spiel Israel-Schweiz am kommenden Donnerstag stattfinden wird, entscheidet die UEFA", teilte der Schweizerische Fußball-Verband mit. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Sonntagmorgen betont: "Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde." Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft sollen sich am Montag in Zürich treffen.

© getty Handball: DHB-Spiel in Israel fraglich Sonntag, 08.10., 12.41 Uhr: Deutschlands Handballerinnen haben vor dem angesetzten Auswärtsspiel in Israel wie geplant ihren Lehrgang in Großwallstadt aufgenommen. Ob das Spiel im Rahmen der EM-Qualifikation am kommenden Samstag angesichts der kämpferischen Auseinandersetzungen in Israel stattfindet, ist jedoch äußerst fraglich. Der Deutsche Handballbund (DHB) stehe "im engen Austausch mit der Europäischen Handball Föderation (EHF), dem israelischen Handball-Verband und dem Auswärtigen Amt", hieß es in einer DHB-Mitteilung am Sonntag: "Über etwaige Entscheidungen werden alle Parteien zur gegebenen Zeit informieren." Das Spiel soll in Tel Aviv ausgetragen werden. Das Spiel gegen Israel ist als zweites der Qualifikation für die EM 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) vorgesehen. Im Rahmen des Lehrgangs trifft die DHB-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) zum Auftakt in Wetzlar auf die Ukraine.