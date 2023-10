Halbfinale bei der Rugby-WM, heute treffen Argentinien und Neuseeland aufeinander. Wer das Spektakel im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier.

Argentinien vs. Neuseeland heißt das erste von zwei Halbfinalduellen bei der Rugby-WM 2023 in Frankreich. Gespielt wird am heutigen Freitag, dem 20. Oktober, im Stade de France, ab 21 Uhr geht es dort zur Sache!

Rugby WM, Halbfinale: Die Termine im Überblick

Termin Uhrzeit Paarung Ort Ergebnis Freitag, 20. Oktober 21 Uhr Argentinien - Neuseeland Stade de France -:- Samstag, 21. Oktober 21 Uhr England - Südafrika Stade de France -:-

Ihr wisst jetzt, wann die Spiele stattfinden - aber wo werden sie im TV und Livestream gezeigt? Das erfahrt Ihr hier!

© getty Die All-Blacks treffen im Halbfinale auf Argentinien.

Argentinien vs. Neuseeland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Rugby-WM Halbfinale im TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Alle weiteren Spiele der Rugby-WM werden vollkommen gratis im TV und Livestream gezeigt, ProSiebenSat.1 Media hat sich nämlich die Rechte am Turnier gesichert und strahlt das Halbfinale auf ProSieben Maxx aus. Ab 20.15 Uhr starten dort heute die Vorberichte zu Argentinien vs. Neuseeland, direkt im Anschluss bekommt Ihr dort auch die Action.

Parallel gibt es auch diverse Möglichkeiten, die Übertragung des Senders im Stream zu verfolgen, und zwar ebenfalls kostenlos: ran.de, ran-App und Joyn sind die Anlaufstellen.

