Bei der Ironman-WM kämpfen die Männer um den Weltmeistertitel im Triathlon. Wo Ihr den Ironman heute live im TV und Livestream sehen könnt erfahrt Ihr hier.

Ironman WM 2023 heute live - Start, Ort, Infos

Am heutigen Sonntag, 10. September, wird bei der Ironman-WM der beste Triathlet der Welt ermittelt. Die Titelkämpfe finden in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf Hawaii statt, sondern im französischen Nizza an der Côte d'Azur.

Der Start zum Rennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen erfolgt um 6.50 Uhr.

Jan Frodeno würde nur zu gerne als Weltmeister von der Triathlon-Bühne abtreten. Der Sieger von 2015, 2016 und 2019 bestreitet heute sein letztes großes Langdistanz-Rennen. Nach auskuriertem Achillessehnenriss musste der 42-jährige wegen eines "toxischen Cocktails" in der Hüfte dreimal unters Messer, bangte gar um seine Gehfähigkeit.

Zum Favoritenkreis zählt mit Patrick Lange, er wurde 2017 und 2018 Weltmeister, ein weiterer Deutscher. Doch die diesjährige WM wird weit mehr als das Duell der beiden deutschen Hoffnungsträger. Trotz des Fehlens der aktuell wieder auf kürzere Distanzen fokussierten Vorjahresweltmeister Kristian Blummenfelt und Gustav Iden ist die Leistungsdichte an der Spitze enorm hoch.

Ironman WM 2023 heute live, Übertragung: Triathlon der Männer im Free-TV und Livestream

Das WM-Rennen der Männer wird heute live im Free-TV übertragen. Ab 6.40 Uhr könnt Ihr im hr-fernsehen verfolgen, wie sich Frodeno, Lange & Co. auf der anspruchsvollen Strecke schlagen. Ab 14 Uhr ist die Liveübertragung dann auch live in der ARD zu sehen.

Einen kostenlosen Livestream findet Ihr auf sportschau.de.

Ironman: Sieger und Siegerinnen der vergangenen Jahre

Jahr Männer Frauen 2022 Gustav Iden Chelsea Sodaro 2022* Kristian Blummenfelt Daniela Ryf 2019 Jan Frodeno Anne Haug 2018 Patrick Lange Daniela Ryf 2017 Patrick Lange Daniela Ryf 2016 Jan Frodeno Daniela Ryf 2015 Jan Frodeno Daniela Ryf 2014 Sebastian Kienle Mirinda Carfrae 2013 Frederik Van Lierde Mirinda Carfrae 2012 Pete Jacobs Leanda Cave

*Nachholtermin aufgrund der Coronapandemie.