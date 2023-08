Gründer der Invictus Games: Prinz Harry im aktuellen sportstudio

Hoher Besuch im aktuellen sportstudio: Prinz Harry ist am Samstag (ab 23.00 Uhr) als Gründer der Invictus Games in der ZDF-Sendung zu Gast. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sowie Teilnehmer der Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte oder erkrankte Soldatinnen und Soldaten kommen ins Studio. Das gab das ZDF am Montag bekannt.

Die Invictus Games finden in diesem Jahr in Düsseldorf (9. bis 16. September) statt. Erwartet wird eine Rekordzahl von 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 21 Nationen. Auch die Ukraine wird vertreten sein. Der britische Prinz Harry (38) wird nach Angaben des Veranstalters die gesamten Invictus Games begleiten.

Moderiert wird das aktuelle sportstudio von Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss.