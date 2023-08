Hockey-EM: Deutschland verliert Spiel um Platz drei und verpasst Bronze

Bitterer Abschluss der Heim-EM: Deutschlands Hockey-Weltmeister haben ihr Spiel um Platz drei verloren und den Trostpreis Bronze verpasst. In der Neuauflage des diesjährigen WM-Finals musste sich das Team von Bundestrainer Andre Henning dem Olympiasieger aus Belgien mit 0:2 (0:2) geschlagen geben.

Einen Tag zuvor hatten es die deutschen Frauen gegen England (3:0) besser gemacht und sich zumindest Rang drei gesichert.

Vor ausverkauften Rängen im Mönchengladbacher Hockeypark blieb die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) vor dem gegnerischen Tor glücklos, auf belgischer Seite waren Nelson Onana (15.) und Florent van Aubel (29.) erfolgreich. Im Endspiel am Nachmittag fordert Deutschland-Bezwinger England den Titelverteidiger aus den Niederlanden heraus.

Nach dem Halbfinal-Aus im Penaltyschießen hatte Henning gesagt, dass es im Spiel um Platz drei nochmal gelte, "den Leuten zu zeigen, was wir für eine tolle Mannschaft sind". Gleichzeitig betonte er: "Für uns hat es keine besondere Bedeutung. Die EM-Medaille ist vielleicht nicht vergleichbar mit einer olympischen Bronzemedaille, es gibt keine Olympia-Quali."

Damit redete der Bundestrainer Klartext, denn bei der Heim-EM hatten die Männer ihre beiden großen Ziele verpasst. Der Titel und das damit einhergehende Direktticket für Paris 2024 sollten für den Weltmeister her, doch das misslang. "Schade" sei es, so Henning, angesichts der vier Top-Nationen "auf Augenhöhe" im Halbfinale jedoch "absolut keine Schande".

Zum Abschluss des zumindest stimmungsvoll gelungenen Heimturniers agierten die DHB-Herren offensiv engagiert, doch die Belgier waren zwingender. Für den gut aufgelegten Alexander Stadler, der Jean-Paul Danneberg im deutschen Tor ersetzte, rettete zunächst die Latte (11.), bei den Gegentreffern war er machtlos.

© getty

Hockey: Fehlendes Olympia-Ticket als Chance?

Auch die DHB-Damen hatten ihr Ziel, das Endspiel, verfehlt. Zwar kassierte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg nur ein Gegentor im Turnier, doch dies ausgerechnet im Halbfinale gegen Belgien (0:1). So mussten sich die Frauen am Samstag gegen England mit dem Trostpreis Bronze begnügen - "nicht so ganz die Farbe der Medaille, die wir uns erhofft haben", wie Co-Kapitänin Nike Lorenz sagte. Gold ging einmal mehr an die niederländischen Seriensiegerinnen, Silber an Belgien.

Dass die deutschen Teams das Paris-Direktticket nicht vorzeitig lösten, betrachten die Beteiligten trotz aller Enttäuschung auch als Chance. In Richtung Olympia könne es "auch eine Hilfe sein", wie Henning schon am Freitag betonte, "dass wir nochmal ein dickes Event im Winter haben, wo wir alle drauf hinarbeiten."

Auch Nationalspielerin Selin Oruz schlug am Samstag in dieselbe Kerbe, während Keeperin Julia Sonntag nach EM-Bronze überzeugt ist: "Wir werden uns die Olympia-Quali holen."