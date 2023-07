Schwimm WM heute live: Termine, Zeitplan, Medaillenspiegel, Ergebnisse, Übertragung im TV und Livestream

Seit dem 14. Juni geht es bei der Schwimm-WM 2023 um Medaillen. Ihr habt Fragen zu Terminen, Zeitplan, Medaillenspiegel, Ergebnissen oder der Übertragung im TV und Livestream? Wir klären Euch auf!

Mit zwei Jahren Verzögerung aufgrund der Coronapandemie ist es seit ein paar Tagen so weit: Noch bis Ende Juli steigt in Fukuoka, Japan, die 20. Schwimmweltmeisterschaft. Schon zum zweiten Mal ist die Millionenstadt Austragungsstätte, auch 2001 wurde dort um Medaillen gekämpft.

Unter anderem wird es dort in den Disziplinen Wasserspringen, Wasserball und Synchronschwimmen zur Sache gehen, der Fokus liegt aber auf den Schwimmwettbewerben.

Wenn Ihr wissen möchtet, was in Sachen Freiwasser- oder Beckenschwimmen am heutigen Tag ansteht, wie der Medaillenspiegel aussieht, und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen könnt, seid Ihr hier genau richtig!

Schwimm WM heute live: Die Termine am Sonntag

In der Nacht von Samstag, den 15. Juli, auf Sonntag, den 16. Juli, steht eine Veranstaltung an: Die Männer messen sich um 1 Uhr deutscher Zeit im Freiwasser über zehn Kilometer.

Datum Uhrzeit Event Sonntag, 16. Juli 1 Uhr Freiwasser, 10 km Männer

© getty Florian Wellbrock ist aktuell Deutschlands erfolgreichster Schwimmer.

Schwimm WM heute live: Bisherige Ergebnisse

Bereits nach dem ersten Tag durften sich die deutschen Schwimmfans über eine Medaille freuen. Leonie Beck gewann Gold im Freiwasserschwimmen. Hier sind die bisherigen Ergebnisse:

Event Gold Silber Bronze Freiwasser, 10 km Frauen Leonie Beck Chelsea Gubecka Katie Grimes

Schwimm WM heute live: Der aktuelle Medaillenspiegel

Aktuell führt Deutschland den Medaillenspiegel mit einer Goldmedaille an, gefolgt von Australien (1x Silber) und den USA (1x Bronze).

Rang Nation Gold Silber Bronze 1 Deutschland 1 0 0 2 Australien 0 1 0 3 USA 0 0 1 4 Ägypten 0 0 0 5 Argentinien 0 0 0 6 Aruba 0 0 0 7 Brasilien 0 0 0 8 Bulgarien 0 0 0 9 Chile 0 0 0 10 China 0 0 0

Schwimm WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten: Die Schwimm-WM wird auch in diesem Jahr wieder nicht im Free-TV zu sehen sein. Nur einige ausgewählte Finals zeigen die ARD und das ZDF - und zwar auch nur im Livestream. Das heutige Event zählt leider nicht dazu. Hier seht Ihr die geplanten Streams:

Sonntag, 23. Juli, ab 12.55 Uhr: Finalläufe Frauen & Männer (ZDF)

Donnerstag, 27. Juli, ab 15.45 Uhr: Finalläufe Frauen & Männer (ZDF)

Freitag, 28. Juli, ab 16 Uhr: Finalläufe Frauen & Männer (ARD)

Samstag, 29. Juli, ab 15:40 Uhr: Finalläufe Frauen & Männer (ZDF)

Sonntag, 30. Juli, ab 16 Uhr: Finalläufe Frauen & Männer (ARD)

Schwimm WM heute live: Zeitplan, Turnierplan