Die Finals 2023, Übertragung heute live: Alle Wettkämpfe und Entscheidungen im TV und Livestream

Bei den Finals messen sich auch in diesem Jahr die Athletinnen und Athleten aus sämtlichen Sportarten. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Multisport-Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In Düsseldorf und Duisburg, wo die meisten Wettkämpfe stattfinden, steigen die Finals in diesem Jahr vom 6. bis zum 9. Juli. In Berlin werden zudem die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen ermittelt, die Leichtathletik ist in Kassel beheimatet. Nur der Stabhochsprung bildet eine Ausnahme, der Wettbewerb wird ebenfalls in Düsseldorf ausgetragen.

Das Multisport-Event findet seit 2019 jährlich statt. Im zweiten Jahre hatte es aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht stattfinden können. Auch im kommenden Jahr wird es die Finals nicht geben. Das liegt jedoch an den Olympischen Sommerspielen in Paris.

Die Finals 2023, Übertragung heute live: Der Zeitplan

Während die Leichtathletik-Meisterschaft erst am dritten Tag in Kassel losgeht, gibt es zum Start gleich ein Haufen voller Wettbewerbe und auch erste Entscheidungen.

Insgesamt werden bei den Finals 159 Meistertitel in 18 Sportarten vergeben.

Tag 1 (6. Juli):

Sportart Disziplin Start Ende Ort Karate Kumite Vorrunde Damen 8:15 Uhr 10:25 Uhr Düsseldorf Castello Karate Kumite Vorrunde Herren 10:25 Uhr 12:35 Uhr Düsseldorf Castello Karate Kata Damen 12:40 Uhr 13:20 Uhr Düsseldorf Castello Kanu-Polo Halbfinale 1 und 2 Herren 12:40 Uhr 13:20 Uhr Duisburg Innenhafen Karate Kata Herren 13:20 Uhr 14:00 Uhr Düsseldorf Castello Kanu-Polo Spiel um Platz 3 Herren 13:45 Uhr 14:05 Uhr Duisburg Innenhafen Stabhochsprung Damen 14 Uhr 16:05 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Karate Kumite Finals Damen und Herren 14:10 Uhr 15:45 Uhr Düsseldorf Castello Kanu-Polo Finale Herren 14:25 Uhr 14:45 Uhr Duisburg Innenhafen Geräteturnen Mehrkampf Damen 15 Uhr 17 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Schwimmen Schmetterling, Rücken, Lagen 15:29 Uhr 15:59 Uhr Berlin SSE Rhythmische Sportgymnastik Mehrkampf Gruppe 18:30 Uhr 20:10 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME

Die Finals 2023, Übertragung heute live: Alle Wettkämpfe und Entscheidungen im TV und Livestream

Für die Übertragung sind gleich zwei öffentlich-rechtliche Sender zuständig. Die ARD und das ZDF teilen sich die Rechte an den Finals in diesem Jahr.

Ihr braucht also kein Abonnement, um das Multisport-Event live sehen zu können. An Tag 1 und 3 strahlt das ZDF die Wettbewerbe aus, an Tag 2 und 4 die ARD.

Außerdem bieten beide Sender einen kostenfreien Livestream an. Für das ZDF-Angebot ist zdf.de/live-tv die richtige Anlaufstelle, die Internet-Übertragung der ARD ist bei sportschau.de/streams abrufbar.

Die Finals 2023, Übertragung heute live: Die Aufteilung

Tag 1, 6. Juli: ZDF von 14:15 Uhr bis 17 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Frauen aus Düsseldorf)

von 14:15 Uhr bis 17 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Frauen aus Düsseldorf) Tag 2, 7. Juli: ARD von 14:10 Uhr bis 19:55 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Männer, Taekwondo und Geräteturnen aus Düsseldorf)

von 14:10 Uhr bis 19:55 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Männer, Taekwondo und Geräteturnen aus Düsseldorf) Tag 3, 8. Juli: ZDF von 10:15 Uhr bis 19 Uhr (u.a. Triathlon der Männer aus Düsseldorf und Kanu-Finals sowie Klettern aus Duisburg)

von 10:15 Uhr bis 19 Uhr (u.a. Triathlon der Männer aus Düsseldorf und Kanu-Finals sowie Klettern aus Duisburg) Tag 4,, 9. Juli: ARD von 10:00 Uhr bis 19:58 Uhr (u.a. Triathlon der Frauen, Tischtennis und Bogenschießen aus Düsseldorf sowie BMX aus Duisburg)

Die Finals 2023: Alle 18 Sportarten auf einen Blick

Die Sportarten BMX und Breaking feiern in diesem Jahre ihre Premiere bei den Finals.