Die Finals 2023: Datum, Termine, Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Die Finals werden 2023 größtenteils in Düsseldorf und Duisburg ausgetragen. Dort werden sich die Athletinnen und Athleten aus Bereichen, wie der Leichtathletik, dem Schwimmen, dem Geräteturnen und vielen weiteren Sportarten messen. SPOX erklärt Euch, welche das sind und verrät alles zum Zeitplan und der Übertragung des Events im TV und Livestream.

Die Finals, oder auch die Deutschen Meisterschaften, wurden erstmals im Jahr 2019 ausgetragen. Seither findet das Multisport-Event jährlich statt. Nur 2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie eine Unterbrechung.

Auch 2024 wird es keine Finals geben. Eine Austragung ist aufgrund der Olympischen Spiele in Paris nicht möglich. Im Jahr darauf ist Dresden der Austragungsort.

In diesem Jahr werden die Wettkämpfe in insgesamt vier Städten ausgetragen, wobei in Düsseldorf und Duisburg die meisten Entscheidungen fallen werden. In Berlin steigen zudem die Schwimm-Wettbewerbe und in Kassel die Leichtathletik-Meisterschaften.

Das Stabhochspringen der Leichtathleten wird ebenfalls in Düsseldorf ausgetragen.

Die Finals 2023, Zeitplan: Datum und Termine

Die Finals werden in diesem Jahr auf vier Tage aufgeteilt. Los geht es am 6. Juli, der Finaltag findet am 9. Juli statt. Die Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel steigen derweil an den letzten beiden Tagen.

In diesem Zeitraum werden insgesamt 159 Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Das Konzept orientiert sich an dem der der European Championships.

Die Finals 2023: Die Sportarten

Gleich zwei Sportarten werden bei den diesjährigen Finals ihre Premiere feiern: BMX und Breaking.

Beim Breaking, auch unter Breakdance bekannt, wird es gleich vier Wettkämpfe geben. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen tanzen dabei um den Titel. Beim BMX werden bei Frauen und Männern jeweils Titel in den Disziplinen "Flat" und "Park" vergeben.

Die Finals 2023: Alle Sportarten auf einen Blick

Breaking

BMX

3x3 Basketball

Bogenschießen

Gerätturnen

Judo

Karate

Klettern

Kanu

Kanu-Polo

Rhythmische Sportgymnastik

Stand-up-Paddling

Taekwondo

Tischtennis

Trampolinturnen

Triathlon

Leichtathletik (Kassel)

Schwimmen (Berlin)

Die Finals 2023: Der ausführliche Zeitplan

Tag 1 (6. Juli):

Sportart Disziplin Start Ende Ort Karate Kumite Vorrunde Damen 8:15 Uhr 10:25 Uhr Düsseldorf Castello Karate Kumite Vorrunde Herren 10:25 Uhr 12:35 Uhr Düsseldorf Castello Karate Kata Damen 12:40 Uhr 13:20 Uhr Düsseldorf Castello Kanu-Polo Halbfinale 1 und 2 Herren 12:40 Uhr 13:20 Uhr Duisburg Innenhafen Karate Kata Herren 13:20 Uhr 14:00 Uhr Düsseldorf Castello Kanu-Polo Spiel um Platz 3 Herren 13:45 Uhr 14:05 Uhr Duisburg Innenhafen Stabhochsprung Damen 14 Uhr 16:05 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Karate Kumite Finals Damen und Herren 14:10 Uhr 15:45 Uhr Düsseldorf Castello Kanu-Polo Finale Herren 14:25 Uhr 14:45 Uhr Duisburg Innenhafen Geräteturnen Mehrkampf Damen 15 Uhr 17 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Schwimmen Schmetterling, Rücken, Lagen 15:29 Uhr 15:59 Uhr Berlin SSE Rhythmische Sportgymnastik Mehrkampf Gruppe 18:30 Uhr 20:10 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME

Tag 2 (7. Juli):

Sportart Disziplin Start Ende Ort Rhythmische Sportgymnastik Gerätefinals Gruppe 8:45 Uhr 10:20 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Taekwondo Halbfinals Herren und Damen 9 Uhr 13 Uhr Düsseldorf Castello Klettern Bouldern 10 Uhr 21 Uhr Duisburg Landschaftspark Kraftzentrale Rhythmische Sportgymnastik Mehrkampf Einzel\t 10:30 Uhr 14:20 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME BMX BMX-Park 11 Uhr 18 Uhr Duisburg Landschaftspark Bunkervorplatz Kanu-Polo Halbfinale 1 und 2 Damen 11:45 Uhr 12:50 Uhr Duisburg Innenhafen BMX BMX-Flatland 12 Uhr 17 Uhr Duisburg Landschaftspark Bunkervorplatz Kanu-Polo Spiel um Platz 3 Damen 13:15 Uhr 13:35 Uhr Duisburg Innenhafen Taekwondo Finals Herren und Damen 14 Uhr 16:35 Uhr Düsseldorf Castello Kanu-Polo Finale Damen 14:15 Uhr 14:35 Uhr Duisburg Innenhafen 3x3 Basketball Vorrunde, Viertelfinale Damen, Vorrunde U18-Herren 14:30 Uhr 22 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Geräteturnen Mehrkampf Männer 15:30 Uhr 18:30 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Schwimmen 800m Freistil (M), 400m Freistil (F), Brust, Rücken 15:56 Uhr 16:40 Uhr Berlin SSE Stabhochsprung Herren 16 Uhr 18:30 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Triathlon Start Mixed Team Staffel 18:05 Uhr 19:35 Uhr Düsseldorf Landtagswiese Breaking (Breakdance) Breaking 19 Uhr 21 Uhr Duisburg Landschaftspark Gießhalle

Tag 3 (8. Juli):

Die Leichtathletik-Meisterschaften beginnen um 12:15 Uhr mit dem Hammerwerfen der Frauen, der 100-Meter-Sprint der Frauen schließt den Wettkampf-Tag in Kassel um 18:45 Uhr ab.

Entscheidungen fallen im Hammerwurf (F, 12:15 Uhr), Dreisprung (M, 12:30 Uhr), Kugelstoßen (H, 13:50 Uhr), Hochsprung (H, 14:35 Uhr), Diskuswurf (F, 15:15 Uhr), Dreisprung (F, 16:50 Uhr), Speerwurf (H, 17:15 Uhr), 3000-Meter-Hindernislauf (H, 17:35 Uhr), 100-Meter-Hürdenlauf (F, 17:50 Uhr), 110-Meter-Hürdenlauf (F, 18 Uhr), 5000 Meter (F, 18:10 Uhr), 100-Meter-Sprint (H, 18.35 Uhr) und 100-Meter-Sprint (F, 18.45 Uhr).

Sportart Disziplin Start Ende Ort Rhythmische Sportgymnastik Gerätefinals Einzel 9 Uhr 11:50 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Judo Vorrunde 9 Uhr 14 Uhr Düsseldorf Castello Kanu Vorläufe Damen und Herren 9 Uhr 9:40 Uhr Duisburg Innenhafen Stand-Up-Paddling Vorläufe Damen 9:40 Uhr 9:55 Uhr Duisburg Innenhafen BMX BMX-Park 9:45 Uhr 18 Uhr Duisburg Landschaftspark Bunkervorplatz Kanu Viertelfinals Para Kajak 9:55 Uhr 10:15 Uhr Duisburg Innenhafen Klettern Bouldern 10 Uhr 12 Uhr Duisburg Landschaftspark Kraftzentrale Stand-Up-Paddling Hoffnungslauf 1 Damen 10:15 Uhr 10:20 Uhr Duisburg Innenhafen Kanu Zwischenläufe K1 Damen\t 10:20 Uhr 10:36 Uhr Duisburg Innenhafen BMX Flatland 10:30 Uhr 11:45 Uhr Duisburg Landschaftspark Bunkervorplatz Triathlon Start Männer 10:30 Uhr 11:30 Uhr Düsseldorf Landtagswiese Kanu Viertelfinals Drachenboot Damen 10:40 Uhr 10:52 Uhr Duisburg Innenhafen Kanu Viertelfinals Drachenboot Open 10:52 Uhr 11:04 Uhr Duisburg Innenhafen 3x3 Basketball Halbfinals, Spiel um Platz 3 und Finale Damen 11 Uhr 13:30 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Kanu K1 und K2 Damen und Herren 11:10 Uhr 12:10 Uhr Duisburg Innenhafen Klettern Speed 11:30 Uhr 15:30 Uhr Duisburg Landschaftspark Kraftzentrale Bogensport Finals Compound Damen und Herren 11:50 Uhr 13:30 Uhr Düsseldorf Medienhafen 3x3 Basketball Viertelfinals, Halbfinals, Finals U18-Herren 12 Uhr 15:30 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Stand-Up-Paddling Zwischenläufe Damen 12:20 Uhr 12:30 Uhr Duisburg Innenhafen Breaking\t(Breakdance) Vorrunden B-Boys 12:30 Uhr 16:20 Uhr Duisburg Landschaftspark Gießhalle Kanu Halbfinals Para Kajak 12:30 Uhr 12:40 Uhr Duisburg Innenhafen Kanu Halbfinals Drachenboot Damen 12:40 Uhr 12:46 Uhr Duisburg Innenhafen Kanu Halbfinals Drachenboot Open 12:46 Uhr 12:52 Uhr Duisburg Innenhafen Stand-Up-Paddling Finals Damen 13:05 Uhr 13:15 Uhr Duisburg Innenhafen Kanu Finals Para Kajak 13:15 Uhr 13:25 Uhr Duisburg Innenhafen Gerätturnen Gerätefinals I 13:30 Uhr 16 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Kanu Halbfinals C1 Herren und K1 Damen 13:30 Uhr 13:45 Uhr Duisburg Innenhafen Bogensport Finals Recurve Damen und Herren 13:40 Uhr 15:20 Uhr Düsseldorf Medienhafen Kanu Finals C1 Herren und K1 Damen 13:46 Uhr 14:02 Uhr Duisburg Innenhafen Kanu Finals Drachenboot Damen und Open 14:15 Uhr 14:35 Uhr Duisburg Innenhafen Judo Medaillenkämpfe 14:30 Uhr 18 Uhr Düsseldorf Castello Kanu Finalrunden Damen und Open 14:50 Uhr 15:52 Uhr Duisburg Innenhafen 3x3 Basketball Vorrunde Herren, Vorrunde, Viertelfinals U18-Damen 15:30 Uhr 22 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Bogensport Siegerehrungen 15:30 Uhr 15:40 Uhr Düsseldorf Medienhafen Schwimmen Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil, 1500m Freistil (H) 15:56 Uhr 17:19 Uhr Berlin SSE Kanu Vorläufe Mixed 16 Uhr 17:12 Uhr Duisburg Innenhafen Breaking\t(Breakdance) Final-Runden B-Boys 16:20 Uhr 17:10 Uhr Duisburg Landschaftspark Gießhalle Klettern Bouldern 17 Uhr 19:45 Uhr Duisburg Landschaftspark Kraftzentrale

Tag 4 (9. Juli):

In Kassel starten die Leichtathletik-Meisterschaften am Finaltag um 14:15 Uhr mit dem Hammerwurf-Finale der Herren. Zum Abschluss steigt der 200-Meter-Sprint der Herren um 19:40 Uhr.

Die Entscheidungen: Hammerwurf (H, 14.15 Uhr), 100-Metter-Staffel (F, 14.20 Uhr), Weitsprung (H, 14.35 Uhr), 100-Metter-Staffel (H, 14.45 Uhr), Kugelstoßen (F, 15.40 Uhr), Speerwurf (F, 16.30 Uhr), Hochsprung (F, 16.45 Uhr), 800 Meter (H, 16.50 Uhr), 800 Meter (F, 17 Uhr), 1500 Meter (H, 17.15 Uhr), 1500 Meter (F, 17.30 Uhr), 400 Meter (F, 17.50 Uhr), 400 Meter (H, 18 Uhr), 400 Meter Hürden (F, 18.15 Uhr), Diskuswurf (H, 18.20 Uhr), 400 Meter Hürden (H, 18.25 Uhr), Weitsprung (F, 18.30 Uhr), 3000 Meter Hindernis (F, 18.30 Uhr), 5000 Meter (H, 19 Uhr), 200 Meter (F, 19.25 Uhr), 200 Meter (H, 19.40 Uhr).

Sportart Disziplin Start Ende Ort Kanu Vorläufe K1 Herren und C1 Damen 9 Uhr 9:40 Uhr Duisburg Innenhafen BMX Flatland 9:30 Uhr 11 Uhr Duisburg Landschaftspark Bunkervorplatz Kanu Viertelfinals Drachenboot Mixed 9:40 Uhr 9:52 Uhr Duisburg Innenhafen Stand-Up-Paddling Vorläufe Herren 9:55 Uhr 10:10 Uhr Duisburg Innenhafen BMX Park 10 Uhr 17 Uhr Duisburg Landschaftspark Bunkervorplatz 3x3 Basketball Halbfinals, Spiel um Platz 3, Finale U18-Damen 10 Uhr 11:30 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Triathlon Start Damen 10:05 Uhr 11:05 Uhr Düsseldorf Landtagswiese Kanu Zwischenläufe 1 K1 Herren 10:10 Uhr 10:24 Uhr Duisburg Innenhafen Klettern Bouldern 10:30 Uhr 13 Uhr Duisburg Landschaftspark Kraftzentrale Stand-Up-Paddling Hoffnungslauf 2 Herren 10:30 Uhr 10:35 Uhr Duisburg Innenhafen Kanu Drachenboot Halbfinals Mixed 10:40 Uhr 10:50 Uhr Duisburg Innenhafen Stand-Up-Paddling Zwischenläufe Herren 10:55 Uhr 11:05 Uhr Duisburg Innenhafen Geräteturnen Gerätefinals II 11 Uhr 13:30 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Kanu Halbfinals Para Va'a 11:10 Uhr 11:20 Uhr Duisburg Innenhafen 3x3 Basketball Viertelfinals, Halbfinals, Spiel um Platz 3, Finale Herren 11:30 Uhr 15 Uhr Düsseldorf Burgplatz/Rheinufer Tischtennis PARA-Tischtennis Champions Trophy 11:30 Uhr 14 Uhr Düsseldorf Castello Kanu Halbfinals und Finals C1 Damen und K1 Herren 11:30 Uhr 12:02 Uhr Duisburg Innenhafen Klettern Speed 12 Uhr 16 Uhr Duisburg Landschaftspark Kraftzentrale Breaking (Breakdance) Vorrunden B-Girls 12 Uhr 14:30 Uhr Duisburg Landschaftspark Gießhalle Kanu Finals Para Va'a 12:05 Uhr 12:15 Uhr Duisburg Innenhafen Stand-Up-Paddling Finals Herren 12:15 Uhr 12:25 Uhr Duisburg Innenhafen Bogensport Finals Compound Mixed-Team 12:22 Uhr 12:55 Uhr Düsseldorf Medienhafen Kanu Finals Drachenboot Mixed 12:25 Uhr 12:35 Uhr Duisburg Innenhafen Bogensport Finals Recurve Erwachsene/Mixed-Team 13:17 Uhr 13:53 Uhr Düsseldorf Medienhafen Tischtennis Bundesliga-Finale Düsseldorf vs. Saarbrücken 14 Uhr 17 Uhr Düsseldorf Castello Bogensport Finals Recurve Jugend/Mixed-Team 14:05 Uhr 14:51 Uhr Düsseldorf Medienhafen Trampolinturnen Vorkämpfe und Finals 14:30 Uhr 18:30 Uhr Düsseldorf PSD BANK DOME Breaking (Breakdance) Final-Runden B-Girls 14:30 Uhr 15:20 Uhr Duisburg Landschaftspark Gießhalle Bogensport Siegerehrungen 15 Uhr 15:15 Uhr Düsseldorf Medienhafen Schwimmen 800m Freistil (F), Freistil, Lagen, Schmetterling, Brust, Rücken 15.49 Uhr 16.54 Uhr Berlin SSE

Die Finals 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die Finals werden live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die Übertragung übernehmen die ARD und das ZDF im Wechsel.

Zum Start und am dritten Tag ist das ZDF Eure Anlaufstelle, am zweiten und vierten Tag überträgt die ARD das Geschehen.

Tag 1, 6. Juli: ZDF von 14:15 Uhr bis 17 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Frauen aus Düsseldorf)

von 14:15 Uhr bis 17 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Frauen aus Düsseldorf) Tag 2, 7. Juli: ARD von 14:10 Uhr bis 19:55 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Männer, Taekwondo und Geräteturnen aus Düsseldorf)

von 14:10 Uhr bis 19:55 Uhr (u.a. Stabhochsprung der Männer, Taekwondo und Geräteturnen aus Düsseldorf) Tag 3, 8. Juli: ZDF von 10:15 Uhr bis 19 Uhr (u.a. Triathlon der Männer aus Düsseldorf und Kanu-Finals sowie Klettern aus Duisburg)

von 10:15 Uhr bis 19 Uhr (u.a. Triathlon der Männer aus Düsseldorf und Kanu-Finals sowie Klettern aus Duisburg) Tag 4,, 9. Juli: ARD von 10:00 Uhr bis 19:58 Uhr (u.a. Triathlon der Frauen, Tischtennis und Bogenschießen aus Düsseldorf sowie BMX aus Duisburg)

Darüber hinaus bieten beide Sender einen kostenfreien Livestream an: