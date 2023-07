Poker-WM: Jan-Peter Jachtmann aus Deutschland könnte historischen Coup schaffen

Der deutsche Pokerspieler Jan-Peter Jachtmann hat bei der WM in Las Vegas die Chance auf einen historischen Coup. Der 55-Jährige könnte sich zum ersten Doppel-Weltmeister der Geschichte krönen.

Jachtmann steht beim Main Event der World Series of Poker unter den letzten 149 Spielern und dort mit 5,4 Millionen Chips auf Platz 37, der alle Möglichkeiten offen lässt.

Bereits 2012 wurde der Hamburger bei der Pot-Limit Omaha Championship Weltmeister. Sollte er nun erneut triumphieren, wäre er der erste Spieler der Geschichte, der sich in zwei verschiedenen Poker-Varianten zum Weltmeister krönt.

"Es wäre sensationell, wenn ich der erste Spieler wäre, der in zwei verschiedenen Poker-Varianten einen WM-Titel holen würde. Das wäre nicht nur in Deutschland einmalig, sondern weltweit. No Limit Hold'em und Omaha sind zudem die populärsten Varianten", wird Jachtmann von der Bild zitiert.

Für seinen ersten Triumph kassierte er 666.000 Dollar, diesmal gibt es für den Champion 12,1 Millionen Dollar.

"Ich versuche von Tag zu Tag zu denken und immer im Chip-Durchschnitt zu bleiben. Wenn man sich unter Druck setzt, bringt das nichts. Die Weltmeisterschaft ist ein Poker-Marathon. Es wird immer wieder Rückschläge geben, wo man sich dann nur durch eine konstante Spielweise zurückkämpfen kann. Ich habe für mich einen super Mittelweg zwischen Risiko und Geduld gefunden - aber ganz ohne bluffen, kann man so ein Turnier nicht gewinnen", so Jachtmann.