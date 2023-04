Novum beim Ironman 2023: Anders als bisher wird das Rennen der Herren nicht mehr auf der US-Insel Hawaii ausgetragen. SPOX erklärt die Hintergründe.

Auch in diesem Jahr findet die Ironman-Weltmeisterschaft wieder statt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt es allerdings eine pikante Änderung: Die Männer werden ihr Rennen nicht auf Hawaii austragen.

Der 50. US-Bundesstaat gilt als der Geburtsort des "ältesten Triathlons der Welt". Die erste Austragung datiert zurück auf das Jahr 1978.

Beim Ironman-Rennen messen sich sowohl Amateure als auch Profis in den Disziplinen Schwimmen (3,86 km), Radfahren (180,2 km) und Laufen (42,195 km).

Die Veranstaltung gilt seit Jahren als das Nonplusultra im Triathlon-Sport.

© getty Die Ironman-WM der Herren wird in diesem Jahr in Nizza stattfinden.

Ironman 2023: Darum gibt es in diesem Jahr kein Männer-Rennen auf Hawaii

Grund für die Änderung sind die anhaltend hohen Teilnehmerzahlen. Bereits im vergangenen Jahr musste das Event auf zwei Tage aufgeteilt werden. So wurde das Rennen der Frauen am einen und das der Männer am anderen Tag ausgetragen.

Zielführend war diese Idee allerdings auch nicht, wie Hawaiis Bürgermeister Mitch Roth im Anschluss erklärte. "Wir haben gelernt, dass mehr als ein Renntag während der Ironman-Woche für die Gemeinde zu viel ist", sagte er mit Hinblick auf die logistische Herausforderung alle Mitwirkenden vor Ort unterzubringen.

Eine neue Lösung musste also her. Anfang Januar teilten die Verantwortlichen diese schließlich mit. So werde der Ironman zum ersten Mal in seiner Geschichte auf zwei Veranstaltungen aufgeteilt: Während die Frauen am 14. Oktober wie gewohnt in Kailua-Kona auf Hawaii antreten, sind die Männer bereits einen Monat zuvor, am 10. September, im französischen Nizza gefordert. Im Jahr darauf soll dann ein Wechsel der Orte stattfinden. Dieses System soll zunächst bis zum Jahr 2026 Bestand haben. Wie es danach weitergeht, bleibt unklar.

Ironman 2023: Datum, Termin, Zeitplan, Ort

Wettbewerb: Iron World Championships

Iron World Championships Datum: 10. September (Herren) / 14. Oktober (Damen)

10. September (Herren) / 14. Oktober (Damen) Ort: Nizza, Frankreich (Herren) / Kailua-Kona, Hawaii, USA (Damen)

Ironman 2023: Übertragung im TV und Livestream

Derzeit hat sich noch kein Sender oder Anbieter zur Übertragung der Ironman World Championships bekannt. Sollte es aber so laufen, wie im vergangenen Jahr, dann dürfen sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine kostenfreie Ausstrahlung freuen. Damals hatte der öffentlich-rechtliche Kanal ZDF das Rechtepaket inne.

Sobald es hierzu jedoch neue Informationen gibt, erfahrt Ihr es bei uns zuerst.

Ironman 2023: Die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

Jahr Männer Frauen 2022 Gustav Iden Chelsea Sodaro 2022* Kristian Blummenfelt Daniela Ryf 2019 Jan Frodeno Anne Haug 2018 Patrick Lange Daniela Ryf 2017 Patrick Lange Daniela Ryf 2016 Jan Frodeno Daniela Ryf 2015 Jan Frodeno Daniela Ryf 2014 Sebastian Kienle Mirinda Carfrae 2013 Frederik Van Lierde Mirinda Carfrae 2012 Pete Jacobs Leanda Cave

*Nachholtermin 2021 aufgrund der Coronapandemie.