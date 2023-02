Rugby-EM: Deutschland kassiert heftige Klatsche gegen Georgien

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft ist bei ihrer Rückkehr in die Europameisterschaft zum Auftakt unter die Räder gekommen. Im ersten Spiel nach vier Jahren Abstinenz verlor die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann am Sonntag beim Seriensieger Georgien mit 12:75 (0:42). In der Gruppe A trifft Deutschland zudem auf Spanien und die Niederlande.

In Tiflis ließen die mit zahlreichen Topspielern gespickten Georgier, die zuletzt mit Wales und Italien zwei Mannschaften aus den Six Nations besiegt hatten, der deutschen Auswahl kaum eine Chance. Die Versuche für Deutschland legten Felix Lammers (48.) und Edoardo Stella (61.).

"Wir wussten, was auf uns zukommt. Es war eine gute Erfahrung für uns, nun haben wir noch vier Spiele, um unsere Leistung abzurufen", sagte Kapitän Jörn Schröder.

Für Deutschland geht es als Aufsteiger in der EM nur um den Klassenerhalt. Als nächstes empfangen die "Schwarzen Adler" in Heidelberg die spanische Auswahl (12. Februar), dann gastieren die Niederlande (18. Februar) in Neckarsulm. Nach der Gruppenphase werden die Plätze 1 bis 8 ausgespielt. Eine Entscheidung fällt aber erst nach dem zweiten EM-Turnier im kommenden Jahr.