Skisprung-Oldie Kasai bei Weltcup-Comeback auf Rang 51

Skisprung-Oldie Noriaki Kasai hat nach fast drei Jahren sein Comeback im Weltcup gegeben. Der 50-Jährige trat in seiner japanischen Heimat Sapporo mit der Startnummer 1 in der Qualifikation an, verpasste aber mit 108,0 m auf Rang 51 den Einzug in den Wettkampf der besten 50 denkbar knapp.

Sein zuvor letztes von 569 Weltcupspringen hatte Kasai im Februar 2020 ebenfalls in Sapporo absolviert. Am Samstag und Sonntag stehen auf der Olympia-Schanze von 1972 zwei weitere Einzel-Wettbewerbe an.

Kasai hatte 2018 als erster Wintersportler zum achten Mal an Olympischen Spielen teilgenommen, für Peking 2022 hatte er sich nicht qualifiziert. Ans Aufhören denkt er dennoch nicht.