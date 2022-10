Auf Hawaii findet beim Ironman heute der Triathlon der Frauen statt. Gibt es dazu in Deutschland eine Übertragung im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

So einige Blicke in der Welt des Sports dürften sich ab dem heutigen Donnerstag nach Hawaii richten. Vom 6. bis 8. Oktober findet dort der Ironman 2022 statt, die besten Triathletinnen und Triathleten der Welt gehen an den Start.

Auf einer Strecke von insgesamt fast 226 Kilometern wird geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Los geht es heute mit dem Triathlon der Frauen, dieser beginnt um 18.25 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Wie kann man sich den Ironman heute live im TV und Livestream ansehen? Gibt es überhaupt eine Übertragung in Deutschland? Das teilt SPOX im Folgenden mit.

© getty Der Auftakt des Ironman steht an.

Ironman auf Hawaii, Übertragung: Triathlon der Frauen heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle, die sich für den Ironman 2022 interessieren: Der heutige Triathlon der Frauen lässt live miterleben. Das ZDF bietet hierzu eine Übertragung an, wenngleich diese erst einmal nur online via Livestream stattfindet.

Wer will, kann sich hierzu ab 18.15 Uhr auf der Internetseite des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders reinklicken. Im TV sendet das ZDF den Ironman dann in der Nacht zum morgigen Freitag ab 0.45 Uhr. Dann soll es mit dem Rennen der Frauen losgehen. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen läuft das Programm im Livestream weiter.

Kommentator ist Martin Schneider, die Moderation übernimmt Florian Zschiedrich. Als Experte fungiert Daniel Unger.

Ironman auf Hawaii: Deutsches Aufgebot beim Triathlon

Vertreten sind in Hawaii beim Ironman auch Profis aus Deutschland - um genauer zu sein 13 an der Zahl. Sieben Frauen treten an, bei den Männern sind es sechs. Mit Anne Haug und Patrick Lange sind auf beiden Seiten Profis dabei, die den Ironman schon einmal gewannen.

Deutsche Teilnehmerinnen

Anne Haug

Laura Philipp

Kristin Liepold

Laura Zimmermann

Jenny Schulz

Daniela Bleymehl

Elena Illeditsch

Deutsche Teilnehmer

Patrick Lange

Florian Angert

Paul Schuster

Andreas Dreitz

Maurice Clavel

Sebastian Kienle

Ironman: Die Sieger der vergangenen fünf Weltmeisterschaften

Herren:

Jahr Erster Platz Zweiter Platz Dritter Platz 2019 Jan Frodeno (GER) Timothy O'Donnell (USA) Sebastian Kienle (GER) 2018 Patrick Lange (GER) Bart Aernouts (BEL) David McNamee (GBR) 2017 Patrick Lange (GER) Lionel Sanders (CAN) David McNamee (GBR) 2016 Jan Frodeno (GER) Sebastian Kienle (GER) Patrick Lange (GER) 2015 Jan Frodeno (GER) Andreas Raelert (GER) Timothy O'Donnell (USA)

Damen: