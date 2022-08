Einigung über Entschädigung für Olympia-Attentat 1972 erzielt

Im Zwist um Entschädigungszahlungen zwischen den Hinterbliebenen der Olympia-Morde von 1972 und der Bundesregierung ist es kurz vor der Gedenkfeier zu einer Einigung gekommen.

Ankie Spitzer ist erleichtert. "Ich kann endlich anfangen, mich um meine Enkelkinder zu kümmern", sagte die Witwe von Andrei Spitzer, der wie zehn weitere Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft von München am 5. und 6. September 1972 ermordet wurde.

Ihre Wunde und die der weiteren Hinterbliebenen nach dem Attentat der palästinensischen Terrorgruppe "Schwarzer September" klafft am kommenden Montag auf den Tag genau seit einem halben Jahrhundert. 50 Jahre lang war die im Leid vereinte Gruppe hin- und hergerissen zwischen Trauer um die Liebsten, Wut, Bitterkeit, den Kampf um Anerkennung der Schuld durch Deutschland und um finanzielle Entschädigung für einen Verlust, der nicht zu kompensieren ist.

Nun der Durchbruch: Das Bundespräsidialamt bestätigte am Mittwoch eine Einigung - ohne Summen zu nennen. Laut Spiegel, Süddeutscher Zeitung und der Nachrichtenagentur AFP sollen 28 Millionen Euro fließen. Mindestens 20 Millionen sollen vom Bund kommen, den Rest wollen das Land Bayern und die Stadt München beisteuern.

Gemeinsame Stellungnahme von Steinmeier und Herzog

Mit dem Geld wird auch ein Eklat gerade noch rechtzeitig abgewendet. Zu der Gedenkfeier am Montag in Fürstenfeldbruck wurden schließlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein israelischer Amtskollege Isaac Herzog erwartet. Letzterer, so hieß es, könne seine Teilnahme aber noch absagen, wenn die Hinterbliebenen der Opfer der Veranstaltung fernbleiben. Wonach es lange aussah.

Nun habe sie aber "das Gefühl, dass sich der Kreis endlich geschlossen hat. Wir haben jetzt alles erreicht, was wir erreichen wollten", sagte Spitzer dem niederländischen Nieuw Israelietisch Weekblad. Die Familien werden kommen.

Steinmeier und Herzog zeigten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme "froh und erleichtert, dass es kurz vor dem 50. Jahrestag und vor dem Staatsbesuch des israelischen Präsidenten in Deutschland zu einer Einigung über historische Aufklärung, Anerkennung und Entschädigung gekommen ist".

Die Einigung könne gleichwohl "nicht alle Wunden heilen, aber sie öffnet eine Tür aufeinander zu". Mit dieser Einigung "bekennt der deutsche Staat seine Verantwortung und erkennt das furchtbare Leid der Ermordeten und ihrer Angehörigen an, dessen wir kommende Woche gedenken wollen".

Faeser: "Nun ist ein würdiges Gedenken möglich"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb bei Twitter, sie sei "dankbar für die Verständigung mit den Familien der Opfer" und betonte: "Wir unterstützen die, die bis heute unter dem Geschehenen leiden. Nun ist ein würdiges Gedenken am 5. September möglich, bei dem die Schicksale der Opfer im Mittelpunkt stehen."

Bislang waren insgesamt 4,6 Millionen Euro an die Familien der Opfer gezahlt worden. Ein weiteres Angebot, angeblich 200.000 Euro pro Familie, hatte Spitzer zuletzt als "Beleidigung" bezeichnet. Für sie sei diese Summe keine angemessene Entschädigung und auch kein ausreichendes Schuldeingeständnis Deutschlands für das mangelhafte Sicherheitskonzept und den vollkommen verunglückten Anti-Terror-Einsatz in Fürstenfeldbruck. Nun die Einigung.

Mit ihrer Tochter Anouk werde sie am Montag aus den Niederlanden nach München fliegen, versicherte Spitzer, um an der offiziellen Gedenkfeier teilzunehmen. Danach sei endlich Zeit für ihre Familie. Strich drunter.

"Ich bin froh, dass die Kinder der ermordeten Sportler unseren Kampf nicht fortsetzen müssen und einfach ihr Leben leben können. Sie haben lange genug unter der Art und Weise gelitten, wie ihre Väter gestorben sind", sagte Spitzer.