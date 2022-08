European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen, Stars, Favoriten

Am Donnerstag (11.08.) beginnen die European Championships 2022 in München. Höchste Zeit also einen genaueren Blick auf die Athletinnen und Athleten des Turniers zu werfen. Wer sind die deutschen Medaillenhoffnungen, wer die Stars und Favoriten? SPOX klärt auf.

Elf Tage, neun Europameisterschaften - das sind die European Championships des Jahres 2022. Vom 11. bis zum 21. August erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer zahlreiche Sportveranstaltungen auf international höchstem Niveau. Es wird das größte Sportevent Münchens seit den Olympischen Sommerspielen im Jahr 1972 sein.

Neben dem Leichtathletik-Komplex gehören auch die Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon sowie Turnen zum Programm. Sportlich gesehen ist das Event ganz klar eines der absoluten Highlights in diesem Jahr, das nicht nur für eingeschworene Verfechter der jeweiligen Disziplinen, sondern auch für Sportfans aller Art ein Hingucker sein kann.

Doch all diese Veranstaltungen und Wettbewerbe wären natürlich nichts ohne die außergewöhnlichen Sportlerinnen und Sportler, die dahinter stehen. In diesem Artikel bringen wir Euch die Stars und Favoriten sowie großen deutschen Medaillenhoffnungen näher.

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen - Leichtathletik

Große Erwartungen sind vor allem an die Leichtathletinnen und Leichtathleten des DLV gerichtet. Nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Eugene, USA, will man Wiedergutmachung betreiben. Schließlich sind - mit Ausnahme von Weitsprung-Star Malaika Mihambo - alle Deutschen weit unter den Ansprüchen geblieben.

Doch eben jene Mihambo, die in Oregon ihren zweiten WM-Sieg einfuhr, muss nun um ihren Start bangen. Die 28-Jährige hatte sich im Nachgang der Weltmeisterschaft mit dem Coronavirus infiziert. Zwar ist sie nun wieder genesen, ob sie den Trainingsrückstand bis zum Leichtathletik-Start (15.08.) aber wieder aufholen kann, ist derzeit noch ungewiss.

Zu allem Überfluss muss der DLV nun noch weitere Enttäuschungen in Form von Ausfällen verkraften. Mit Speerwerfer Sebastian Vetter und Hindernisläuferin Gesa Krause hatten sich zwei weitere große Medaillenhoffnungen verletzungsbedingt aus dem DLV-Kader verabschieden müssen. Der Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen sowie der Diskuswerferin Christin Pudenz werden allerdings ebenfalls gute Podestaussichten zugeschrieben.

© imago images Malaika Mihambo gilt nach dem WM-Sieg als klare Favoritin auf den Sieg im Weitsprung der Damen. Doch kann sie rechtzeitig fit werden?

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen - Tischtennis

Weitaus größere Chancen kann sich Deutschland hingegen im Tischtennis ausmalen. Schon in den vergangenen Jahren zeigten insbesondere die Herren immer wieder großartige Leistungen auf internationalem Terrain. So standen sich erst bei der vergangenen EM 2021 die beiden deutschen Spieler Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov im Einzelfinale gegenüber. Mit Dang Qiu und Nina Mittelham stellt der DTB auch die amtierenden Mixed-Doppel-Champions.

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen - Turnen

Eine weitere Sportarten, in der sich Deutschland hohe Ziel gesteckt haben dürfte, ist das Turnen. Schließlich werden mit Sarah Voss und Lukas Dauser eine Athletin und ein Athlet das Adler-Trikot überstreifen, die auf nationaler Bühne fast alles abgeräumt haben, was es abzuräumen gab. Dementsprechend zählen die beiden zum engeren Favoritenkreis in jeglichen Disziplinen.

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen - Bahnrad

Ebenso hohe Ambitionen haben wohl die zwei deutschen Radsportlerinnen Emma Hinze und Lisa Brennauer. Beide haben zuletzt beeindruckende Erfolge feiern dürfen und wollen nun daran anknüpfen. Während Hinze die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, sicherte sich Brennauer die Goldmedaille bei Olympia. Für Letztere wird München übrigens eine Art Abschiedstournee darstellen. Wie die 34-Jährige verriet, wird sie ihre aktive Karriere im Anschluss beenden. Das könnte noch für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgen.

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen - Beachvolleyball

Aber auch im Beachvolleyball der Frauen könnte Deutschland mal wieder ein Wörtchen mitreden. So hat sich Duo aus Svenja Müller und Cinja Tillmann in den letzten Jahren bis an die Weltspitze gespielt. Aktuell belegen die beiden fünften Platz der Weltrangliste. Bei der WM in Rom scheiterte man noch im Halbfinale, vor heimischer Kulisse soll nun aber der große Coup gelingen.

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen - Kanu

Sebastian Brendel paddelte gerade erst bei der WM in Kanada zu seinem 13. Titel - und könnte diese stolze Marke nun auch bei Europameisterschaften erreichen. Nach der Enttäuschung im Einer bei den Sommerspielen in Tokio zählt der dreimalige Olympiasieger auch mit 34 Jahren vor allem im Zweier mit seinem WM-Goldpartner Tim Hecker nach wie vor zu den aussichtsreichsten Medaillenkandidaten.

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen - Rudern

Nicht nur im Kanu gibt es einen Medaillenfavoriten, sondern auch im Rudern. Oliver Zeidler geht mit einem gehörigen Heimvorteil an den Start. Es gibt kaum jemanden, der die Regattastrecke in Oberschleißheim so gut kennt wie er. Der Einer-Weltmeister trainiert dort und verbindet zudem ganz besondere Erinnerungen mit der Olympiastätte von 1972.

Denn damals, genau vor 50 Jahren, gewann sein Großvater Hans-Johann Färber dort mit dem legendären "Bullenvierer" Gold. Die Motivation ist riesig: Zeidler will nicht nur seinen EM-Titel erfolgreich verteidigen, er hofft auch auf Wiedergutmachung für die Olympia-Enttäuschung aus dem Vorjahr.

© getty München ist Austragungsort der zweiten European Championships.

European Championships 2022 in München: Stars, Favoriten

Aber auch außerhalb der deutschen Kader gibt es einige großartige Stars und Mitfavoriten. Zum einen wäre da der schwedische Star Armand Duplantis zu erwähnen. Der Stabhochspringer hält den amtierenden Weltrekord von satten 6,21 Meter und wird unbestreitbar ein absolutes Highlight der Leichtathletik-WM darstellen.

In eben dieser Kategorie ist auch Marcell Jacobs aus Italien zu verorten. Der 27-Jährige hat im vergangenen Jahr etwas geschafft, dass man wohl kaum für möglich gehalten hätte: Er siegte im 100-Meter-Sprint bei den olympischen Spielen noch vor jeglichen Athleten der Vereinigten Staaten oder gar Jamaikas.

Doch gehen wir einmal einen Schritt zurück von der Leichtathletik und wenden uns all den anderen großartigen Sportarten zu. Im Beachvolleyball beispielsweise gibt es derzeit wohl kein dominanteres Duo als Anders Mol und Christian Sorum. Die Norweger sind amtierende Europameister, Olympiasieger und Weltmeister. In München wollen sie ihren Titel nun verteidigen.

Bei all diesen großen Namen, darf einer hier natürlich nicht fehlen: Janja Garnbret. Die Frau aus Slowenien war in den letzten Jahren wohl das Maß aller Dinge im Klettersport. Auf zwei Titel im Jahr 2018, folgten drei Goldmedaillen bei der WM 2019 und nochmal der Olympiasieg 2021 in Tokio. Doch trotz alle dem wartet sie noch immer sehnsüchtigst auf einen Titel, der ihr bislang vorenthalten war: EM-Gold. Vielleicht klappt es ja diesmal.

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen, Stars, Favoriten - Alle Infos auf einen Blick

Austragungsort: München, Deutschland

München, Deutschland Zeitraum: 11. - 21. August

11. - 21. August Anzahl der Sportarten: 12

12 Anzahl deutscher Athleten: 112

Übertragung: ARD und ZDF

European Championships 2022 in München: deutsche Medaillenhoffnungen, Stars, Favoriten - Der Zeitplan