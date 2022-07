Leichtathletik WM 2022 heute live: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Heute werden die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (USA) eröffnet. SPOX gibt Euch die Infos zum heutigen Zeitplan, zu den Sportarten und wie Ihr den Wettkampftag live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Endlich ist es soweit! Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene, Oregon (USA), sind seit dem 15. Juli im Gange. Bis zum finalen Tag am 24. Juli kämpfen die besten Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt täglich in diversen Wettkämpfen um Medaillen für ihre Nation.

Dabei hätten die Leichtathletik-Weltmeisterschaften eigentlich bereits im vergangenen Sommer stattfinden sollen, weil wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch zahlreiche Großereignisse - unter anderem auch die Olympischen Spiele in Tokio - auf 2021 verschoben werden mussten, hat sich der Weltleichtathletikverband World Athletics dazu entschieden, die WM auf 2022 zu verlegen.

© getty Malaika Mihambo reist mit großen Ambitionen nach Eugene.

Leichtathletik WM 2022 heute live: Zeitplan und Sportarten

Der erste Tag der WM beginnt heute um 18.05 Uhr deutscher Zeit mit Hammerwurf der Herren und nachts um 5 Uhr mit der 4 × 400 m Staffel im Mixed. Weil die Wettkämpfe in den Vereinigten Staaten stattfinden und damit in einer anderen Zeitzone liegen als Deutschland, werden die Wettbewerbe aus deutscher Sicht im Laufe des Tages eher später als früher veranstaltet.

Uhrzeit (MEZ) Sportart/Wettkampf Geschlecht Runde 18:05 Hammerwurf Männer Qualifikationsgruppe A 19:10 Hochsprung Männer Qualifikationsgruppe A 19:10 Hochsprung Männer Qualifikationsgruppe B 19:30 Hammerwurf Männer Qualifikationsgruppe B 20:45 4 × 400 m Staffel Mixed 1. Vorlauf 20:56 4 × 400 m Staffel Mixed 2. Vorlauf 21:05 Hammerwurf Frauen Qualifikationsgruppe A 21:30 100 m Männer 1. Qualifikationslauf 21:37 100 m Männer 2. Qualifikationslauf 21:44 100 m Männer 3. Qualifikationslauf 21:51 100 m Männer 4. Qualifikationslauf 22:10 20 km Gehen Frauen Finale 22:30 Hammerwurf Frauen Qualifikationsgruppe B 00:10 20 km Gehen Männer Finale 02:05 Kugelstoßen Frauen Qualifikationsgruppe A 02:05 Kugelstoßen Frauen Qualifikationsgruppe B 02:15 3000 m Hindernis Männer 1. Vorlauf 02:30 3000 m Hindernis Männer 2. Vorlauf 02:45 3000 m Hindernis Männer 3. Vorlauf 03:00 Weitsprung Männer Qualifikationsgruppe A 03:00 Weitsprung Männer Qualifikationsgruppe B 03:10 1500 m Frauen 1. Vorlauf 03:22 1500 m Frauen 2. Vorlauf 03:33 1500 m Frauen 3. Vorlauf 03:50 100 m Männer 1. Vorlauf 03:55 Kugelstoßen Männer Qualifikationsgruppe A 03:55 Kugelstoßen Männer Qualifikationsgruppe B 03:57 100 m Männer 2. Vorlauf 04:04 100 m Männer 3. Vorlauf 04:11 100 m Männer 4. Vorlauf 04:18 100 m Männer 5. Vorlauf 04:25 100 m Männer 6. Vorlauf 04:32 100 m Männer 7. Vorlauf 04:50 4 × 400 m Staffel Mixed Finale

Leichtathletik WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Leichtathletik-WM liegen in Deutschland beim ZDF und der ARD. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Übertragung täglich auf. Die Wettkämpfe werden größtenteils gezeigt, jedoch nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de.

Leichtathletik WM 2022 heute live: Übertragung im TV

Am heutigen ersten WM-Tag ist die ARD für die Übertragung im Free-TV zuständig. Die Livebilder aus Eugene werden dabei um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Bis 20.40 Uhr läuft dann die Übertragung, ehe nach einer Pause wieder ab 1.20 Uhr bis 5.05 Uhr die Leichtathletik-Action gezeigt wird.

Leichtathletik WM 2022 heute live: Übertragung im Livestream

Im Livestream bei sportschau.de seht Ihr ab 20.40 Uhr die Wettbewerbe in Eugene. Auch die Livestream-Übertragung geht bis in die Nacht auf Samstag um 5.05 Uhr.

Leichtathletik WM 2022: Der Medaillenspiegel im Überblick