Zum geplanten Kampf mit Tyson Furys Halbbruder Tommy kommt es erst einmal nicht, dafür tritt YouTube-Star Jake Paul nun gegen Hasim Rahman zum Boxkampf an. Alle Informationen inklusive Termin, Ort sowie Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.

Eigentlich sollte der YouTuber und Kampfsportler Jake Paul im Dezember in Tampa gegen Tommy Fury - Halbbruder des Heavyweight-Champions Tyson - in den Ring steigen, doch zum zweiten Mal fällt dieser Plan ins Wasser. Fury macht eine Krankheit für die Absage verantwortlich - auch abweichende Meldungen machen allerdings die Runde.

Eins ist allerdings klar: Paul musste sich nach einer Alternative umschauen - und er hat sie gefunden: Er trifft auf den Amerikaner Hasim Rahman Jr. Der 31-Jährige verfügt über eine Bilanz von 12:1-Siegen, den letzten Kampf gegen seinen Landsmann James McKenzie Morrison allerdings verlor er per TKO.

Jake Paul vs. Hasim Rahman: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alle Informationen zum Boxkampf

Jake Paul vs. Hasim Rahman: Termin, Datum und Ort

Der Gegner Jake Pauls mag sich zwar ändern, der sonstige organisatorische Rahmen bleibt allerdings der gleiche: Der Kampf findet - wie zuvor geplant - am Samstag, den 6. August im Madison Square Garden in New York City statt. Neben dem Aufeinandertreffen als Hauptkampf treffen Amanda Serrano und Brenda Carabajal aufeinander. Das Event startet um 21.00 Uhr Ortszeit, hierzulande wird es also um 3.00 Uhr in der Nacht losgehen.

Jake Paul vs. Hasim Rahman: Übertragung im TV und Livestream

Bezüglich der Übertragung im TV und im Stream ist noch nichts Konkretes an die Oberfläche gedrungen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass wie so oft DAZN die Show im MSG live übertragen wird. Dementsprechend wäre es für alle Interessierten nicht möglich, den Kampf im TV zu verfolgen.

DAZN ist als "Netflix des Sports" im Streaming von Sportevents bekannt und zeigt neben verschiedenen Boxkämpfen auch Spitzenfußball, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Radsport, Darts und vieles mehr.

Dafür ist jedoch ein Abonnement erforderlich, das Euch monatlich 29,99 Euro kostet. Alternativ könnt Ihr auch direkt ein Jahresabo abschließen, bei dem Ihr fünf Euro im Monat spart und 24,99 Euro (299,88 Euro im Jahr) zahlt.

Jake Paul vs. Hasim Rahman: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Jake Pauls bisherige Karriere