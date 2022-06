European Games 2022 in München: Datum, Termine, Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Auftakt der European Championships in Glasgow und Berlin im Jahre 2018 findet im Sommer 2022 die zweite Edition in München statt. Wir von SPOX haben alle Infos zu Daten, Terminen, Zeitplan, Sportarten und der Übertragung im TV und Livestream.

Bereits im Jahre 2015 wurde der Grundstein für die European Championships in der jetzigen Form gelegt, als sich die Verbände verschiedener Sportarten einigten, ihre Europameisterschaften in einen großen Wettkampf verschmelzen zu lassen. Den Auftakt dieses Vorhabens machte die paneuropäische Veranstaltung 2018 mit der Austragung in Glasgow und Berlin.

Ganz galant ließ der Wettbewerb die Hochphase der Corona-Pandemie aus, nur alle vier Jahre sollen die verschiedenen Sportarten in diesem übergreifenden Rahmen zusammenkommen. Nun ist es also wieder soweit - und zum zweiten Mal ist Deutschland die austragende Nation: Die European Championships 2022 finden in München statt.

Wir geben Euch alle notwendigen Infos zum großen Event in diesem Sommer.

European Games 2022 in München: Datum und Termine

Insgesamt werden 4700 Athletinnen und Athleten in 176 Wettkämpfen um EM-Medaillen in ihrer jeweiligen Sportart kämpfen. Los geht's mit den ersten Wettbewerben am 11. August 2022, den Abschluss findet die Veranstaltung in einer großen Abschlussfeier zehn Tage später, am 21. August 2022.

Hauptort der Austragung ist dabei das allehrwürdige Olympiastadion in München unweit des Stadtzentrums.

European Games 2022 in München: Zeitplan und Sportarten

Zahlreiche Wettkämpfe beinhalten die European Championships also. Konkret finden in neun verschiedenen Sportarten Auseinandersetzungen der Top-Athletinnen und -Athleten statt. Diese sind Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen. Anders als noch bei der ersten Austragung sind die Golfer und Schwimmer in diesem Jahr nicht mit von der Partie. Die Europameisterschaft im Schwimmen beispielsweise findet parallel in Rom statt, soll aber nicht in den Modus der European Championships eingegliedert werden.

Entsprechend müssen sich die einzelnen Sportarten auch zeitlich aufteilen. Im Allgemeinen finden die Entscheidungen im Turnen oder in den meisten Radwettbewerben eher zu Beginn der Veranstaltung statt, die Leichtathleten und Beachvolleyballer greifen beispielsweise eher gegen Ende ins Geschehen ein.

© getty Nach der ersten Austragung 2018 in Berlin finden die European Championships 2022 in München statt.

Hier ist eine genaue Übersicht des Zeitplans:

● Vorentscheidungen X Anzahl Entscheidungen

August 2022 11. Do. 12. Fr. 13. Sa. 14. So. 15. Mo. 16. Di. 17. Mi. 18. Do. 19. Fr. 20. Sa. 21. So. Entscheidungen Beachvolleyball ● ● ● ● ● 1 1 2 Kanu-Rennsport ● 11 12 18 41 Klettern ● ● 2 2 2 1 1 8 Leichtathletik 7 8 6 6 8 8 7 50 Radsport Bahn ● 6 5 3 4 4 30 BMX-Freestyle ● 1 1 Mountainbike 1 1 Straße 1 2 1 Rudern ● ● 11 13 22 Tischtennis ● ● 1 ● ● 2 ● ● 2 5 Triathlon 1 1 1 3 Turnen 1 1 4 1 1 6 14 Entscheidungen 1 8 21 24 14 12 9 10 20 23 35 176

European Games 2022 in München: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten gibt es für alle Interessierten an den European Championships: Um jederzeit auf dem neuesten Stand zu bleiben, könnt Ihr ganz entspannt den Fernseher einschalten und alle Entscheidungen live im Free-TV verfolgen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Rechte für die Übertragung, haben jedoch gemeinsam jede einzelne Minute der Wettkämpfe in ihrem Programm.

Entsprechend einfach könnt Ihr auch die Option des Livestreams nutzen, um nichts zu verpassen. Sowohl die ARD als auch das ZDF bieten über ihre Mediatheken eine Übertragung des TV-Programms an, auch das alles völlig frei von Kosten.

European Games 2022 in München: Die wichtigsten Infos im Überblick