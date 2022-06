Die Finals 2022 in Berlin finden heute Ihren Abschluss. Wo und wann Ihr den letzten Wettkampftag im TV und Livestream sehen könnt und in welchen Sportarten heute um Medaillen gekämpft wird, erfahrt Ihr hier.

Ein letztes Mal geht es bei den Finals 2022 in Berlin noch rund, der letzte Tag ist noch einmal richtig vollgepackt. In zwölf Sportarten treten die Sportlerinnen und Sportler am heutigen Sonntag, den 26. Juni, an - vor allem in der Leichtathletik stehen noch eine Menge Medaillenentscheidungen aus.

Hier bekommt Ihr das gesamte Programm sowie alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Finals 2022, Übertragung: Tag 4 heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr Die Finals im TV verfolgen möchtet, habt Ihr Glück: das ZDF berichtet nämlich fast den gesamten Tag live aus Berlin. Ab 10.15 Uhr könnt Ihr beim öffentlich-rechtlichen Sender einschalten, bis 18.55 Uhr findet Ihr dort Medaillenentscheidungen.

© getty Fabian Heinle will seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen.

Im Livestream habt Ihr sogar noch mehr Optionen, hier ist neben dem ZDF nämlich auch die ARD mit von der Partie. Die beiden Sender stellen in ihren Mediatheken Streams zu diversen Sportarten zur Verfügung, hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Die Finals 2022, Tag 4: Entscheidungen in der Leichtathletik

In 12 Sportarten wird heute noch um Medaillen gekämpft (den Gesamtüberblick findet Ihr weiter unten), die meisten Entscheidungen stehen allerdings in der Leichtathletik an - ganze 19 Stück sind es an der Zahl. Den Start machen um 10 Uhr die Hammerwerfer, mit dem 200m-Finale der Männer findet der Leichtathletik-Tag dann seinen Abschluss.

Besonders spannend dürfte es im Weitsprung werden. Hier warten sowohl Titelverteidiger und Vize-Europameister Fabian Heinle und der Deutsche Meister von 2020, Maximilian Entholzner, noch auf einen Sprung über die Acht-Meter-Marke. Letzterer kam vor zwei Wochen bis auf sieben Zentimeter heran, auch Heinle schaffte Ende Mai seinen Saisonbestwert von 7,95 Meter. Beide laufen pünktlich zum Saisonhöhepunkt also langsam zu Hochform auf.

Die Finals 2022: Alle Termine des Tages im Überblick

3x3 Basketball:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 11.40 - 12.00 Uhr Männer Finale

Bogensport:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 11.55 - 12.10 Uhr Goldfinale Compound 26. Juni 12.35 - 12.50 Uhr Goldfinale Recurve Erwachsene 26. Juni 13.15 - 13.30 Uhr Goldfinale Recurve Jugend

Fechten:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 08.30 - 11.00 Uhr Damensäbel Einzel; Finalkämpfe 26. Juni 08.45 - 11.30 Uhr Herrendegen Einzel; Finalkämpfe

Geräteturnen:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 13:30 - 16:00 Uhr Einzel Frauen 26. Juni 13:30 - 16:00 Uhr Einzel Männer

Kanu-Rennsport:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 15:25 - 15:29 Uhr C1 Damen Finale 26. Juni 15:33 - 15:37 Uhr K1 Herren Finale

Leichtathletik:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 10:00 - 11:13 Uhr Hammerwerfen Männer Finale 26. Juni 10:30 - 12:27 Uhr Stabhochsprung Frauen Finale 26. Juni 11:30 - 12:43 Uhr Weitsprung Männer Finale 26. Juni 15:30 - 17:08 Uhr Hochsprung Männer Finale 26. Juni 15:33 - 16:51 Uhr Speerwerfen Frauen Finale 26. Juni 15:45 - 15:47 Uhr 800m Frauen Finale 26. Juni 16:00 - 16:02 Uhr 800m Männer Finale 26. Juni 16:15 - 16:20 Uhr 1500m Männer Finale 26. Juni 16:30 - 16:35 Uhr 1500m Frauen Finale 26. Juni 16:53 - 16:54 Uhr 400m Männer Finale 26. Juni 17:00 - 17:01 Uhr 400m Frauen Finale 26. Juni 17:08 - 17:17 Uhr 3000m Hürden Männer Finale 26. Juni 17:20 - 18:38 Uhr Diskuswerfen Männer Finale 26. Juni 17:27 - 18:40 Uhr Weitsprung Frauen Finale 26. Juni 17:35 - 17:36 Uhr 400m Hürden Frauen Finale 26. Juni 17:45 - 17:46 Uhr 400m Hürden Männer Finale 26. Juni 18:00 - 18:15 Uhr 5000m Frauen Finale 26. Juni 18:23 - 18:24 Uhr 200m Frauen Finale 26. Juni 18:45 - 18:46 Uhr 200m Männer Finale

Moderner Fünfkampf:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 14:45 - 15:00 Uhr Schwimmen Männer Finale 26. Juni 15:45 - 16:05 Uhr Laser-Run Männer Finale

Radsport-Trial:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 13:30 - 15:00 Uhr Elite 26'' Männer

Rhythmische Sportgymnastik:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 10:00 - 11:20 Uhr Gruppe Gerätefinals

Rudern:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 12:10 - 12:42 Uhr Rudern Halbfinale/Finale

Schwimmen:

Tag Uhrzeit Runde 26. Juni 18:10 - 18:18 Uhr 100m Freistil Frauen/Männer Para-Finals 26. Juni 19:02 - 19:12 Uhr 100m Rücken Frauen/Männer Para-Finals

Triathlon: