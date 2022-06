Bei den Finals 2022 in Berlin steht heute der dritte Wettkampftag an und damit erneut einige Entscheidungen. Hier findet Ihr alle Informationen zu den Übertragungen der Finals im TV und Livestream.

Am heutigen Tag geht bei den Finals 2022 in Berlin der vorletzte Wettkampftag über die Bühne. In insgesamt zwölf Disziplinen stehen heute die Entscheidungen an. Die Wettkämpfe beginnen am heutigen Samstag, den 25. Juni, mit dem modernen Fünfkampf ab 08.30 Uhr. Bis in den Abend duellieren sich heute erneut die Sportlerinnen und Sportler bei den Finals 2022.

Spannend wird es am heutigen Tag vor allem in der Leichtathletik. In einigen Disziplinen stehen dort die Entscheidungen an, beispielweise im 100-Meter-Sprint der Damen und Herren. Dort geht heute auch Gina Lückenkemper an den Start. Die Sprinterin befindet sich aktuell in Topform und kann in Berlin ihren insgesamt vierten Titel bei den Deutschen Meisterschaften holen. Die 100-Meter-Sprints starten um 19.15 Uhr und 19.30 Uhr.

Und auch im Schwimmen wird es für die Athletinnen und Athleten heute ernst. Von circa 17 Uhr bis 18.15 Uhr werden im Schwimmen die Wettkämpfe ausgetragen. Bei den Männern steht zum Beispiel das Finale über 1500 Meter Freistil oder über 200 Meter Brust an. Bei den Damen zählt das Finale über 200 Meter Freistil und 50 Meter Freistil zu den Highlights.

Die Finals 2022, Übertragung: Tag 3 heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr die Finals am heutigen Tag live in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung heute um 10 Uhr. Bis 19.57 Uhr seht Ihr im Ersten die Finals live im TV.

Die ARD und das ZDF besitzen die Übertragungsrechte für die kompletten Finals in diesem Jahr. Die beiden Sender bieten neben der Übertragung im Free-TV diverse Livestreams weitere Wettkämpfe am heutigen Tag an. Diese Livestreams findet Ihr in den Mediatheken der Sender oder auf sportschau.de sowie zdf.de.

Die Finals 2022: Alle Termine des Tages im Überblick

3x3 Basketball:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 15.20 - 15.40 Uhr Frauen Finale

Bogensport:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 12.18 - 12.36 Uhr Goldfinale Recurve Damen 25. Juni 12.54 - 13.12 Uhr Goldfinale Recurve Herren 25. Juni 14.06 - 14.24 Uhr Goldfinale Compound Damen 25. Juni 14.24 - 14.42 Uhr Goldfinale Compound Herren

Fechten:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 09:00 - 11.30 Uhr Team Finalkämpfe Damen 25. Juni 12.00 - 14.30 Uhr Team Finalkämpfe Herren 25. Juni t.b.a. Degen Achtelfinals Männer 25. Juni t.b.a. Säbel Achtelfinals Frauen

Geräteturnen:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 11:30 - 14:00 Uhr Einzel Frauen 25. Juni 11:30 - 14:00 Uhr Einzel Männer 25. Juni 13:30 - 16:00 Uhr Einzel Männer

Kanu-Rennsport:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 12:00 - 12:04 Uhr C1 Herren Finale 25. Juni 12:08 - 12:12 Uhr K1 Damen Finale

Leichtathletik:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 10:30 - 11:48 Uhr Hammerwerfen Frauen Finale 25. Juni 10:35 - 12:26 Uhr Stabhochsprung Männer Finale 25. Juni 12:05 - 13:23 Uhr Dreisprung Männer Finale 25. Juni 16:00 - 17:18 Uhr Diskuswerfen Frauen Finale 25. Juni 16:05 - 17:18 Uhr Dreisprung Frauen Finale 25. Juni 17:30 - 19:13 Uhr Hochsprung Frauen Finale 25. Juni 18:05 - 19:28 Uhr Speerwerfen Männer Finale 25. Juni 18:10 - 18:20 Uhr 3000m Hürden Frauen Finale 25. Juni 18:30 - 18:31 Uhr 100m Hürden Frauen Finale 25. Juni 18:40 - 18:41 Uhr 110m Hürden Männer Finale 25. Juni 18:50 - 19:04 Uhr 5000m Männer Finale 25. Juni 19:10 - 19:11 Uhr 100m Männer Finale 25. Juni 19:30 - 19:30 Uhr 110m Frauen Finale

Moderner Fünfkampf:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 15:00 - 15:30 Uhr Fechten Bonusrunde Frauen Finals 25. Juni 15:40 - 15:55 Uhr Schwimmen Frauen Finale 25. Juni 16:45 - 17:05 Uhr Laser-Run Frauen Finale 25. Juni 14:00 - 14:30 Uhr Fechten Bonusrunde Männer Finale

Radsport-Trial:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 10:00 - 11:30 Uhr Elite 20'' Männer 25. Juni 11:45 - 13:10 Uhr Elite Damen 26. Juni 13:30 - 15:00 Uhr Elite 26'' Männer

Rhythmische Sportgymnastik:

Tag Uhrzeit Runde 24. Juni 8:30 - 12:20 Uhr Einzel Mehrkampf Finale 25. Juni 15:00 - 17:30 Uhr Einzel Gerätefinals 26. Juni 10:00 - 11:20 Uhr Gruppe Gerätefinals

Rudern:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 14:05 - 14:40 Uhr Rudern Halbfinale/Finale 26. Juni 12:10 - 12:42 Uhr Rudern Halbfinale/Finale

Schwimmen:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 17:08 - 17:25 Uhr 1500m Freistil Männer 25. Juni 17:27 - 17:30 Uhr 200m Lagen Frauen 25. Juni 17:32 - 17:36 Uhr 200m Brust Männer 25. Juni 17:37 - 17:41 Uhr 200m Rücken Frauen 25. Juni 17:42 - 17:46 Uhr 200m Schmetterling Männer 25. Juni 17:47: 17:56 Uhr 200m Freistil Frauen 25. Juni 17:57 - 17:59 Uhr 50m Freistil Frauen 25. Juni 18:00 - 18:02 Uhr 50m Brust Frauen 25. Juni 18:03 - 18:05 Uhr 50m Rücken Männer 25. Juni 18:06 - 18:08 Uhr 50m Schmetterling Frauen 25. Juni 18:09 - 18:15 Uhr 100m Brust Frauen/Männer Para-Finale 25. Juni 19:16 - 19:19 Uhr 50m Freistil Frauen/Männer Para-Finale 26. Juni 18:10 - 18:18 Uhr 100m Freistil Frauen/Männer Para-Finals 26. Juni 19:02 - 19:12 Uhr 100m Rücken Frauen/Männer Para-Finals

