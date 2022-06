Die Finals 2022, Übertragung: Tag 2 heute live im TV und Livestream

Tag zwei bei den Finals 2022 in Berlin! SPOX verrät Euch, wie Ihr diesen heute live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Am gestrigen Mittwoch, den 23. Juni, wurden die Deutschen Meisterschaften, die Finals 2022, in der deutschen Hauptstadt Berlin eröffnet. Insgesamt bestreiten bis zum 26. Juni täglich zahlreiche Sportlerinnen und Sportler in 14 verschiedenen Sportarten und insgesamt neun Sportstätten Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Heute (24. Juni) geht es weiter mit Tag zwei, der bereits um 8 Uhr mit den Finalkämpfen im Fechten (Damendegen Einzel) beginnt. Auch die Herren sind eine halbe Stunde später im Einsatz.

In insgesamt elf Sportarten werden heute Wettkämpfe bestritten. Neben Fechten stehen nämlich auch Rhythmische Sportgymnastik, Speed-Kanu-Polo, Triathlon, Kanu-Rennsport, Moderner Fünfkampf, Leichtathletik, 3x3 Basketball, Bogensport, Geräteturnen und Schwimmen, mit dem der Sporttag heute um 17.27 Uhr abgeschlossen wird, auf dem Programm.

Tag Uhrzeit Runde Sportart 24. Juni 08.00 - 11.30 Uhr Damendegen Einzel; Finalkämpfe Fechten 24. Juni 08:30 - 12.30 Uhr Herrenflorett Einzel; Finalkämpfe Fechten 24. Juni 08:30 - 12:20 Uhr Einzel Mehrkampf Finale Rhythmische Sportgymnastik 24. Juni 08.30 - 08.45 Uhr Vorläufe Para-Kanu Kanu-Rennsport 24. Juni 08.30 - 11.00 Uhr Fechten Quali Frauen Moderner Fünfkampf 24. Juni 10.30 - 11.30 Uhr Kanupolo Frauen Halbfinale 1 und 2 Speed-Kanu-Polo 24. Juni 11.30 - 12.00 Uhr Kanupolo Frauen Platz 3 Speed-Kanu-Polo 24. Juni 12:00 - 12.30 Uhr Kanupolo Frauen Finale Speed-Kanu-Polo 24. Juni 12:00 - 13:15 Uhr Para-Triathlon Relay Triathlon 24. Juni 13.00 - 17.00 Uhr Team Halbfinals, Kampf um Platz 3 Fechten 24. Juni 13.10 - 13.18 Uhr Para-Kanu Halbfinale Kanu-Rennsport 24. Juni 13.18 - 13.26 Uhr K2 Halbfinale Kanu-Rennsport 24. Juni 13.26 - 13.30 Uhr Para-Kanu Bronzefinale Kanu-Rennsport 24. Juni 13:30 - 13:34 Uhr Para-Kanu Finale Kanu-Rennsport 24. Juni 13.30 - 14.30 Uhr Fechten Bonusrunde Frauen Moderner Fünfkampf 24. Juni 13.34 - 13.38 Uhr K2 Bronzefinale Kanu-Rennsport 24. Juni 13:38 - 14:00 Uhr K2 Finale Kanu-Rennsport 24. Juni 13.40 - 13.58 Uhr Bronzefinale Blankbogen Bogensport 24. Juni 13.58 - 14.16 Uhr Goldfinale Blankbogen Bogensport 24. Juni 14.00 - 17.40 Uhr Kugelstoßen Männer Leichtathletik 24. Juni 14.10 - 14.55 Uhr Schwimmen Frauen Moderner Fünfkampf 24. Juni 14:30 - 16:30 Uhr Mehrkampf Frauen Geräteturnen 24. Juni 15.00 - 16.00 Uhr Laser-Run Frauen Moderner Fünfkampf 24. Juni 15.15 - 15.27 Uhr 800m Freistil Männer Schwimmen 24. Juni 15.27 - 15.35 Uhr 400m Freistil Frauen (A) Schwimmen 24. Juni 15.35 - 15.39 Uhr 100m Brust Männer (A) Schwimmen 24. Juni 15.39 - 15.43 Uhr 100m Brust Frauen (A) Schwimmen 24. Juni 15.43 - 15.47 Uhr 100m Rücken Männer (A) Schwimmen 24. Juni 16.00 - 20.00 Uhr Frauen Vorrunde 3x3 Basketball 24. Juni 16.03 - 16.27 Uhr 4x200m Freistil Frauen Schwimmen 24. Juni 16.28 - 16.44 Uhr 4x200m Freistil Männer Schwimmen 24. Juni 17.01 - 17.27 Uhr B-Finalläufe Schwimmen

Die Finals 2022, Übertragung: Tag 2 heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den Finals 2022 liegen zu hundert Prozent bei Free-TV-Sendern - nämlich beim ZDF und der ARD. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich dabei täglich mit der Übertragung ab. Gestern war die ARD die richtige Adresse für an den Finals interessierte Sportfans, heute ist es das ZDF. Übermorgen kümmert sich wieder die ARD um die Übertragung, am finalen Tag (Sonntag/26. Juni) wieder das ZDF. Dies betrifft jedoch nur die Übertragung im TV, was den Livestream betrifft, sind heute beide Anbieter im Einsatz. Beide Livestreams sind dabei kostenlos und ohne Registrierung abrufbar.

