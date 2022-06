Die Finals 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

In Berlin werden die Finals 2022 ausgetragen. In der deutschen Hauptstadt messen sich dann Athletinnen und Athleten aus Bereichen, wie der Leichtathletik, dem Schwimmen, dem Geräteturnen und vielen weiteren Sportarten. Wie der Zeitplan der Finals aussieht, welche Sportarten alle dabei sind und wo das Turnier im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr alles hier auf SPOX.

Erstmals wurden die ersten Deutschen Meisterschaften, also die ersten Finals im Jahr 2019 veranstaltet. Wettkämpfe in zehn verschiedenen Sportarten waren in Berlin ausgetragen geworden. In der Folge sollten die Wettbewerbe in Deutschland jährlich stattfinden. Im Jahr 2020 gab es, aufgrund der Corona-Pandemie, eine Unterbrechung, bevor die Finals im vergangenen Jahr erneut veranstaltet wurden.

Das Multisportevent wird von Donnerstag, den 23. Juni, bis zum Sonntag, den 26. Juni, stattfinden. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo die Finals ebenfalls in der Region Rhein-Ruhr und in Braunschweig ausgetragen wurden, ist das Event 2022 ausschließlich in Berlin. Erstmals werden dann die Deutschen Meisterschaften in allen vier olympischen Turnsportarten ausgetragen.

Der Zeitplan der Finals 2022: Datum und Termine

Das Programm bei den Finals 2022 in Berlin ist auf insgesamt vier Tage aufgeteilt. Vom 23. bis zum 26. Juni werden dann die Finalrunden der 14 verschiedenen Sportarten ausgetragen.

Das komplette Sportprogramm findet Ihr hier.

Hier habt Ihr den Überblick zu den Finals beim Turnier:

3x3 Basketball:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 15.20 - 15.40 Uhr Frauen Finale 26. Juni 11.40 - 12.00 Uhr Männer Finale

Bogensport:

Tag Uhrzeit Runde 24. Juni 13.58 - 14.16 Uhr Goldfinale Blankbogen 25. Juni 12.18 - 12.36 Uhr Goldfinale Recurve Damen 25. Juni 12.54 - 13.12 Uhr Goldfinale Recurve Herren 25. Juni 14.06 - 14.24 Uhr Goldfinale Compound Damen 25. Juni 14.24 - 14.42 Uhr Goldfinale Compound Herren 26. Juni 11.55 - 12.10 Uhr Goldfinale Compound 26. Juni 12.35 - 12.50 Uhr Goldfinale Recurve Erwachsene 26. Juni 13.15 - 13.30 Uhr Goldfinale Recurve Jugend

Fechten:

Tag Uhrzeit Runde 23. Juni 10.45 - 15.00 Uhr Damenflorett Einzel; Finalkämpfe 23. Juni 11.45 - 15.15 Uhr Herrensäbel Einzel; Finalkämpfe 24. Juni 08.00 - 11.30 Uhr Damendegen Einzel; Finalkämpfe 24. Juni 08:30 - 12.30 Uhr Herrenflorett Einzel; Finalkämpfe 25. Juni 09:00 - 11.30 Uhr Team Finalkämpfe Damen 25. Juni 12.00 - 14.30 Uhr Team Finalkämpfe Herren 26. Juni 08.30 - 11.00 Uhr Damensäbel Einzel; Finalkämpfe 26. Juni 08.45 - 11.30 Uhr Herrendegen Einzel; Finalkämpfe

Geräteturnen:

Tag Uhrzeit Runde 23. Juni 14:30 - 17:20 Uhr Mehrkampf Männer 24. Juni 14:30 - 16:30 Uhr Mehrkampf Frauen 25. Juni 11:30 - 14:00 Uhr Einzel Frauen 25. Juni 11:30 - 14:00 Uhr Einzel Männer 26. Juni 13:30 - 16:00 Uhr Einzel Frauen 25. Juni 13:30 - 16:00 Uhr Einzel Männer

Kanu-Rennsport:

Tag Uhrzeit Runde 23. Juni 14:15 - 14:32 Uhr Canadier 2er Mix 24. Juni 13:30 - 13:34 Uhr Para-Kanu Finale 24. Juni 13:38 - 14:00 Uhr K2 Finale 25. Juni 12:00 - 12:04 Uhr C1 Herren Finale 25. Juni 12:08 - 12:12 Uhr K1 Damen Finale 26. Juni 15:25 - 15:29 Uhr C1 Damen Finale 26. Juni 15:33 - 15:37 Uhr K1 Herren Finale

Leichtathletik:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 10:30 - 11:48 Uhr Hammerwerfen Frauen Finale 25. Juni 10:35 - 12:26 Uhr Stabhochsprung Männer Finale 25. Juni 12:05 - 13:23 Uhr Dreisprung Männer Finale 25. Juni 16:00 - 17:18 Uhr Diskuswerfen Frauen Finale 25. Juni 16:05 - 17:18 Uhr Dreisprung Frauen Finale 25. Juni 17:30 - 19:13 Uhr Hochsprung Frauen Finale 25. Juni 18:05 - 19:28 Uhr Speerwerfen Männer Finale 25. Juni 18:10 - 18:20 Uhr 3000m Hürden Frauen Finale 25. Juni 18:30 - 18:31 Uhr 100m Hürden Frauen Finale 25. Juni 18:40 - 18:41 Uhr 110m Hürden Männer Finale 25. Juni 18:50 - 19:04 Uhr 5000m Männer Finale 25. Juni 19:10 - 19:11 Uhr 100m Männer Finale 26. Juni 10:00 - 11:13 Uhr Hammerwerfen Männer Finale 26. Juni 10:30 - 12:27 Uhr Stabhochsprung Frauen Finale 26. Juni 11:30 - 12:43 Uhr Weitsprung Männer Finale 26. Juni 15:30 - 17:08 Uhr Hochsprung Männer Finale 26. Juni 15:33 - 16:51 Uhr Speerwerfen Frauen Finale 26. Juni 15:45 - 15:47 Uhr 800m Frauen Finale 26. Juni 16:00 - 16:02 Uhr 800m Männer Finale 26. Juni 16:15 - 16:20 Uhr 1500m Männer Finale 26. Juni 16:30 - 16:35 Uhr 1500m Frauen Finale 26. Juni 16:53 - 16:54 Uhr 400m Männer Finale 26. Juni 17:00 - 17:01 Uhr 400m Frauen Finale 26. Juni 17:08 - 17:17 Uhr 3000m Hürden Männer Finale 26. Juni 17:20 - 18:38 Uhr Diskuswerfen Männer Finale 26. Juni 17:27 - 18:40 Uhr Weitsprung Frauen Finale 26. Juni 17:35 - 17:36 Uhr 400m Hürden Frauen Finale 26. Juni 17:45 - 17:46 Uhr 400m Hürden Männer Finale 26. Juni 18:00 - 18:15 Uhr 5000m Frauen Finale 26. Juni 18:23 - 18:24 Uhr 200m Frauen Finale 26. Juni 18:45 - 18:46 Uhr 200m Männer Finale

Moderner Fünfkampf:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 15:00 - 15:30 Uhr Fechten Bonusrunde Frauen Finals 25. Juni 15:40 - 15:55 Uhr Schwimmen Frauen Finale 25. Juni 16:45 - 17:05 Uhr Laser-Run Frauen Finale 25. Juni 14:00 - 14:30 Uhr Fechten Bonusrunde Männer Finale 26. Juni 14:45 - 15:00 Uhr Schwimmen Männer Finale 26. Juni 15:45 - 16:05 Uhr Laser-Run Männer Finale

Radsport-Trial:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 10:00 - 11:30 Uhr Elite 20'' Männer 25. Juni 11:45 - 13:10 Uhr Elite Damen 26. Juni 13:30 - 15:00 Uhr Elite 26'' Männer

Rhythmische Sportgymnastik:

Tag Uhrzeit Runde 24. Juni 8:30 - 12:20 Uhr Einzel Mehrkampf Finale 25. Juni 15:00 - 17:30 Uhr Einzel Gerätefinals 26. Juni 10:00 - 11:20 Uhr Gruppe Gerätefinals

Rudern:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 14:05 - 14:40 Uhr Rudern Halbfinale/Finale 26. Juni 12:10 - 12:42 Uhr Rudern Halbfinale/Finale

Schwimmen:

Tag Uhrzeit Runde 25. Juni 18:09 - 18:15 Uhr 100m Brust Frauen/Männer Para-Finale 25. Juni 19:16 - 19:19 Uhr 50m Freistil Frauen/Männer Para-Finale 26. Juni 18:10 - 18:18 Uhr 100m Freistil Frauen/Männer Para-Finals 26. Juni 19:02 - 19:12 Uhr 100m Rücken Frauen/Männer Para-Finals

Speed-Kanu-Polo:

Tag Uhrzeit Runde 23. Juni 11:30 - 12:00 Uhr Kanupolo Herren Finale 24. Juni 12:00 - 12.30 Uhr Kanupolo Frauen Finale

Trampolinturnen:

Tag Uhrzeit Runde 23. Juni 9:00 - 12:20 Uhr Trampolin Vorkämpfe und Finale Männer 23. Juni 9:00 - 12:20 Uhr Trampolin Vorkämpfe und Finale Frauen

Triathlon:

Tag Uhrzeit Runde 23. Juni 15:00 - 16:15 Uhr Mixed Relay 24. Juni 12:00 - 13:15 Uhr Para-Triathlon Relay 25. Juni 11:10 - 11:20 Uhr Zieleinlauf Elite Frauen 26. Juni 11:10 - 11:20 Uhr Zieleinlauf Elite Männer

Die Finals 2022: Die Übertragung im TV und Livestream

Ihr könnt die Finals 2022 komplett im Free-TV verfolgen. Die ARD und das ZDF werden abwechselnd die 14 verschiedenen Sportarten zeigen. Natürlich ist dies im linearen Fernsehen möglich. Aber Ihr könnt auch auf die jeweiligen Livestreams der öffentlich-rechtlichen Sender zurückgreifen.

Hier geht's zum Livestream der ARD.

Hier geht's zum Livestream des ZDF.

Die Finals 2022: Alle Sportarten in der Übersicht

Im vergleich zum vergangenen Jahr werden statt 18 nur noch 14 Sportarten bei den Finals in Berlin ausgetragen. Dieses Jahr sind erneut 3×3 Basketball, Bogensport, Gerätturnen, Kanu-Rennsport, Speed-Kanu-Polo, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Radsport Trial, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen und Triathlon dabei. Im Vergleich zum den Finals 2021 kamen ganz neu Wettkämpfe im Fechten, Rudern und Trampolinturnen hinzu. Es ist das erste Mal, dass diese Sportarten bei den Finals stattfinden werden.